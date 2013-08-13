У США представили надшвидкий громадський транспорт - гіперлуп (відео)

Як передає newsru з посиланням на CNN, вона дозволяє розвивати швидкість більше 1000 км на годину - це майже як швидкість звуку. Система складається з капсул, які пересуваються по обладнаному сонячними панелями вакуумному тунелю під дією магнітних прискорювачів.

За словами Маска, система дозволить долати відстань між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско (643 кілометри) всього за півгодини. Інша високошвидкісна залізниця, яка зараз будується між цими містами, розрахована на тригодинну поїздку.

За одну поїздку Hyperloop зможе перевезти до 28 пасажирів. За даними Sky News, приблизна вартість квитка становитиме близько 20 доларів.

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Сам мільярдер не має наміру займатися реалізацією проекту. Однак він опублікував всю необхідну документацію, що стосується Hyperloop, щоб інші підприємці, яким це цікаво, могли втілити його задум у життя.