Яндекс купив КиноПоиск

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Яндекса.

За даними comScore Media Metrix, щомісяця сервісом КиноПоиск користуються 18,6 мільйона осіб зі всього світу.

Сервіс зібрав величезну базу даних про фільми, акторів та режисерів. Чималу частину контенту створюють самі користувачі, залишаючи коментарі, рецензії та виставляючи оцінки фільмам. Зараз на ньому є більше 100 мільйонів оцінок, і кожен місяць з'являється близько трьох мільйонів нових. Спираючись на ці дані і свої пошукові технології, Яндекс буде розвивати рекомендаційні сервіси, що враховують персональні інтереси користувачів. Крім того, новий контент буде застосовуватися в пошуку Яндекса для відповідей на питання про кіно.

На тему: Яндекс розповів про прикмети і забобони українців (фото)

"Зараз багато хто вибирає фільми в інтернеті. Щоб допомогти людям вирішити це завдання, потрібні не тільки технології, але і знання предмета, - говорить Дмитро Степанов, керівник напрямку медіасервісів Яндекса. - КиноПоиск - це сервіс-лідер про кіно, у якого є величезний запас російськомовної інформації про фільми, акторів та режисерів, а в команду сервісу входять найкращі експерти в області".

"Люди хочуть отримувати інформацію про фільми швидко, у зручному вигляді та на будь-якому пристрої, - говорить Віталій Тацій, співзасновник і генеральний директор КиноПоиск. - Технології та ресурси Яндекса дозволять швидше розвивати КиноПоиск на різних платформах і розширити його можливості, у тому числі як рекомендаційного сервісу і рекламного майданчика".

КиноПоиск продовжить працювати за своїм звичайним адресою - kinopoisk.ru. Яндекс буде також підтримувати і розвивати відносини з учасниками кіноіндустрії, з якими успішно працювала команда КиноПоиск.

Як відомо, досвід створення сервісу у співпраці з правовласниками у Яндекса вже є. У 2010 році компанія відкрила сервіс легальної музики, контент для якого надають провідні українські та зарубіжні лейбли.