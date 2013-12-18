Facebook зізнався, що може відстежувати навіть неопубліковані записи

Про це стало відомо після того, як двоє дослідників компанії заявили, що відстежували активність 5 млн відвідувачів із США і Великобританії, повідомляє Інопреса, посилаючись на статтю The Los Angeles Times.

Метою дослідження було з'ясувати, як часто відвідувачі соцмережі займаються самоцензурою під час написання постів і коментарів. Запис починали відстежувати, якщо користувач надрукував більше 5 знаків. Якщо протягом 10 хвилин запис не було відправлено​​, це зараховувався як самоцензура. У Facebook уточнили, що не стежили за тим, які саме слова і букви писали власники сторінок, йдеться в статті.

На тему: Google і Facebook заявили, що не давали АНБ доступу до серверів

Представники компанії підкреслили, що дослідження проводилося згідно з користувацькою угодою, яку під час створення профілю приймає кожен користувач.

У користувачів є два шляхи уникнути стеження: віддалитися з мережі або вимкнути підтримку JavaScript у своєму браузері, сказано у публікації.