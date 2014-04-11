Facebook оголосила про зміну алгоритму відображення записів

Як пише ТСН, для цього соцмережа змінить алгоритми відображення записів у стрічці новин, завдяки чому подібні повідомлення будуть перебувати на нижніх позиціях, поступившись місцем більш важливим новинам і повідомленням від друзів.

Читайте такожGoogle та Facebook закликали інтернет-користувачів змінити всі свої паролі

Як зазначає Facebook, таке рішення ніяк не торкнеться дійсно важливих повідомлень з пропозицією розпочати конструктивну дискусію, закликами до підтримки або поширення корисної інформації.