Кров найстаршої жінки у світі відкрила перед вченими межу життя і смерті

Смерть - невід'ємна частина життя, про це так чи інакше знають всі, хоча багато хто і не наважуються внутрішньо до кінця прийняти це факт. Новаторське дослідження крові найстаршої жінки у світі дозволило знайти нові ключі до загадки старіння і смерті, повідомляє hnaked-science.ru

Своє тіло вона заповіла науці при повній підтримці родичів, наполігши, щоб будь-які наукові дані, отримані в результаті аналізу її останків, були опубліковані з зазначенням її імені.

Вчені уважно досліджували її кров та інші тканини, щоб зрозуміти, наскільки вони зазнали вікових змін. З отриманих даних випливає, що тривалість людського життя, навіть за умови ідеального здоров'я, залежить від здатності стовбурових клітин продовжувати виробництво нових тканин.

Як тільки стовбурові клітини досягають стадії виснаження, тобто межі їх власного життя, вони поступово відмирають. Відповідно у людського тіла стає все менше і менше можливостей регенерувати життєво важливі тканини і клітини, наприклад, кров.

У разі ван Адель-Шиппер виявилося, що приблизно дві третини всіх білих кров'яних клітин (лейкоцитів) продукувалися всього двома стовбуровими клітинами. Всі інші, з плином її життя, виснажилися і відмерли.

Людина при народженні має приблизно 20 000 кров'яних стовбурових клітин і 1000 з них знаходяться в активному стані, постійно виробляючи нову кров.

Однак з плином життя кількість активних стовбурових клітин постійно зменшується; їх теломери зменшуються до тих пір, поки клітина не доходить до стадії повного виснаження.