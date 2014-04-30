Прапор України — замість кнопки Пуск в Windows

30 квітня в Києві компанія OrdinarySoft представила спеціальну українську версію програми Start Menu X. За допомогою цієї версії користувачі можуть видозмінити кнопку Пуск на піктограму-прапор України. Українська версія Start Menu X розповсюджується безкоштовно, але включає в себе всі функції професійної версії, яка коштує 19,99 доларів.

Програма Start Menu X може замінити меню в Windows 7/ХР або додати меню Пуск в Windows 8/8.1. Вона дозволяє набагато швидше і зручніше запускати програми, а також отримувати додаткові функції — запуск в один клік, віртуальні групи, таймери увімкнення живлення та ін.

Фахівці розробили програму Start Menu X для професійних користувачів, які змушені пристосуватися до великої кількості програм у системах Windows 8.1, де меню відсутнє, а також в більш ранніх версіях Windows, де меню досить незграбне.

Секрет швидкого запуску полягає в використанні великих форм. На відміну від старих системних меню, Start Menu X збільшеного розміру, який можна регулювати за бажанням. Щоб швидко знайти програму, скролінг більше не потрібен.

В українській версії є функція «Запуск в один клік». Це перетворює набір програм в список швидкого запуску. Для доступу до довідки, додаткових файлів або деінсталяції потрібно долю секунди потримати курсор над папкою, і відкриється підменю.

Революційна розробка Start Menu X — «Віртуальні групи». Користувач може об'єднувати програми в групи за призначенням. Наприклад, графічні програми помістити в групу «Графіка», офісні програми — в «Офіс» і т.д. Це також зручно тим, що віртуальні групи зберігаються лише в базі меню «Пуск» (програми можна встановлювати та видаляти у звичайному режимі).

Start Menu X вже більше семи років використовують мільйони професіоналів всього світу. В українській версії програми є різні варіанти прапора України, на відміну від платної версії, де є можливість вибирати інші зображення для кнопки Пуск.

Для завантаження програми знадобиться зайти на http://www.startmenux.com/uk/