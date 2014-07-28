Бренд "ОГО!" припинив існування

Про це повідомляє прес-служба оператора.

«Бренд «ОГО!» і внутрішні торгові марки супутніх послуг із цією назвою припиняють своє існування і будуть поступово виведені з комунікації з клієнтами», - говориться в повідомленні.

За даними прес-служби, всі телекомунікаційні послуги оператора надаватимуться під материнським брендом «Укртелеком».

«Відповідні корективи будуть внесені до назв існуючих додаткових послуг, програм лояльності та тарифних планів. При цьому суть сервісів, тарифи та інші умови надання послуг збережуться без змін», - відзначають в компанії.

Читайте також"Укртелеком" ліквідує Utel і ще 3 філіїЗгідно з повідомленням, виведення з комунікації бренду «ОГО!» здійснено для того, щоб стати «ближче і зрозуміліше своїм клієнтам у різних продуктових сегментах».

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» у I півріччі 2014 року збільшив чистий прибуток більш ніж у 1,7 разу – до 46,3 млн. грн порівняно з 26,8 млн. грн за аналогічний період минулого року.

10 лютого «Укртелеком» призначив головою компанії Олександра Баринова, який раніше обіймав посаду виконавчого директора мобільного оператора «Астеліт» (ТМ life:).

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет (більш як 1,6 млн. користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Бренд «ОГО!» було виведено на ринок у 2005 році з появою послуги широкосмугового Інтернет-доступу за технологією ADSL.