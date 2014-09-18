Син забороненого до в'їзду в Україну керівника телеканалу "Россія 24" став гендиректором "ВКонтакте"
Генеральним директором соціальної мережі "ВКонтакте" призначений Борис Добродєєв, який працював заступником попереднього керівника компанії Павла Дурова.
Післяйого звільнення Борис Добродєєв виконував обов'язки гендиректора. Про його призначення сьогодні повідомила соціальна мережа, передають "Відомості".
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Борис Добродєєв, який почав працювати в "ВКонтакте" в січні цього року, буде керувати розробкою стратегії, фінансовою і комерційною діяльністю компанії, йдеться в повідомленні соціальної мережі.
Раніше джерело видання, знайоме з ситуацією розповідало, що директором "ВКонтакте" може стати Андрій Рогозов, який багато років очолював команду розробників компанії. Однак, як йдеться в повідомленні соцмережі, Андрій Рогозов призначений операційним директором. Він прийшов у компанію в 2007 році і стояв біля витоків створення мережі, а в останні роки керував процесами розробки сервісів "ВКонтакте", йдеться в повідомленні. На новій посаді Андрій Рогозов буде керувати розвитком продукту і очолить всі продуктові і технологічні напрямки діяльності компанії, включаючи розробку, інфраструктуру, мережу, технічну підтримку, міжнародне розвиток і маркетинг.
Позиція виконавчого директора, яку з січня цього року обіймав Дмитро Сергєєв, буде скасована, а сам він стане директором холдингової компанії VK.com.
Відмітимо, що новопризначений гендиректор соцмережі Борис Добродєєв є сином керівника ВГТРК (Росія 24) Олега Добродеева, якому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 28 серпня заборонила в'їзд на територію України.
Нагадаємо, що засновник "ВКонтакте" Павло Дуров був звільнений з посади генерального директора компанії в квітні цього року.