Син забороненого до в'їзду в Україну керівника телеканалу "Россія 24" став гендиректором "ВКонтакте"

Післяйого звільнення Борис Добродєєв виконував обов'язки гендиректора. Про його призначення сьогодні повідомила соціальна мережа, передають "Відомості".

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Борис Добродєєв, який почав працювати в "ВКонтакте" в січні цього року, буде керувати розробкою стратегії, фінансовою і комерційною діяльністю компанії, йдеться в повідомленні соціальної мережі.

Раніше джерело видання, знайоме з ситуацією розповідало, що директором "ВКонтакте" може стати Андрій Рогозов, який багато років очолював команду розробників компанії. Однак, як йдеться в повідомленні соцмережі, Андрій Рогозов призначений операційним директором. Він прийшов у компанію в 2007 році і стояв біля витоків створення мережі, а в останні роки керував процесами розробки сервісів "ВКонтакте", йдеться в повідомленні. На новій посаді Андрій Рогозов буде керувати розвитком продукту і очолить всі продуктові і технологічні напрямки діяльності компанії, включаючи розробку, інфраструктуру, мережу, технічну підтримку, міжнародне розвиток і маркетинг.

Позиція виконавчого директора, яку з січня цього року обіймав Дмитро Сергєєв, буде скасована, а сам він стане директором холдингової компанії VK.com.

Відмітимо, що новопризначений гендиректор соцмережі Борис Добродєєв є сином керівника ВГТРК (Росія 24) Олега Добродеева, якому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 28 серпня заборонила в'їзд на територію України.

Нагадаємо, що засновник "ВКонтакте" Павло Дуров був звільнений з посади генерального директора компанії в квітні цього року.