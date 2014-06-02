Павло Дуров подав до суду на колишніх партнерів

Про це в понеділок, 2 червня, пише Лента.ру з посиланням на «Ведомости».

Позов в окружний суд США по Південному судовому округу штату Нью-Йорк надійшов ще 30 квітня. Позивачі - Дуров і дві його компанії, відповідачі - UCP, керуючий партнер фонду Щербович, партнери Вікторія Лазарєва і Юрій Качуро. У числі відповідачів також - колишні партнери Дурова Ілля Перекопський і Аксель Нефф і три колишні компанії, яким належить частина активів месенджера Telegram: Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC.

Як випливає з позову, відповідачі вступили в змову, щоб вкрасти у Дурова компанії Digital Fortress, Telegram і Pictograph, а потім незаконно отримати частку в самій Telegram. Російський бізнесмен звинувачує UCP і колишніх партнерів у порушенні одразу кількох законів США і просить суд компенсувати збитки, визнавши його законним власником усіх активів Telegram. Сума претензій у позові не зазначена.

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У позові Дуров повідомляє, що після парламентських виборів в Москві в 2011 році і подальших після них протестних акцій ФСБ зажадала від нього видалити деякі групи у «ВКонтакте», але той відмовив. Тоді засновник соцмережі задумався про створення месенджера Telegram, який не могли б читати спецслужби. Через це він не став афішувати свій новий проект.

Роботу з Telegram Дуров доручив довіреним особам - Неффу і Перекопському. У 2012 - 2013 роках він перерахував їм 4,8 мільйона доларів. У березні 2014 року він доручив Неффу передати торгову марку, сервери, контракти некомерційній спільноті, зареєстрованій у Великобританії, на що той заявив, що більше не є номінальним власником компаній. Пізніше стало відомо, що вони перейшли до UCP.

На думку Дурова, Нефф, Перекопський, Щербович та інші партнери UCP змовилися з метою відібрати у нього Telegram, використовуючи «міжнародні схеми вимагання»: партнери UCP заплатили або обіцяли заплатити Перекопському близько 6,7 мільйона доларів, а Неффу дали хабар, ймовірно, на 10 тисяч доларів.

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У позові також розповідається про зустріч Дурова і Щербовича 2 квітня 2014 року. На ній Щербович запропонував підписати угоду про передачу UCP 48 відсотків всього бізнесу Telegram в обмін на 52 відсотки в тих компаніях, які були куплені у Неффа. Дуров відмовився від цієї пропозиції.

Качуро вважає викладені в позові відомості «очевидною брехнею». «Ми категорично відкидаємо всі ці надумані звинувачення і маємо намір продовжити переслідування Дурова в судах за тими епізодами, які описані в нашому позові, поданому на британські віргінські острови (Британські Віргінські острови) 4 квітня», - сказав він. UCP вимагає повернення Telegram у «ВКонтакте».

Представник іншого співвласника соцмережі - USM Holdings Алішера Усманова підтримує позицію Дурова. Він каже, що UCP пропонував співпрацю для вилучення у Дурова Telegram. «Відбирати продукти чужої інтелектуальної діяльності і тим більше приміряти на себе роль судді і ката одночасно, як це зробив UCP, придбавши за номінальною вартістю частина компаній проекту під приводом того, що Telegram повинна належати "ВКонтакте", - це не тільки аморально, але і незаконно», - вважає він.