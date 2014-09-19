Біля магазинів Apple шикуються черги охочих купити новий iPhone 6 (фото)

Про це повідомляється на сайті Apple, передає Lenta.ru. Пристрої надійдуть у продаж в магазинах Apple Store і авторизованих реселерів в США, Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Гонконзі, Японії, Пуерто-Ріко, Сінгапурі та Великобританії.

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За даними ЗМІ, традиційні черги вже вишикувалися біля флагманських магазинів Apple в Нью-Йорку, Лондоні, Сіднеї та Сінгапурі.

У цих країнах покупці могли оформити попереднє замовлення на нові iPhone 12 вересня. За даними Apple, за першу добу в сумі на нові смартфони було оформлено 4 млн замовлень, що стало рекордом для компанії.

У США iPhone 6 коштує від $199 з контрактом і від $649 доларів без контракту, iPhone 6 Plus - від $299 до контракту і від $749 без контракту стільникового оператора.

Наступна хвиля продажів смартфонів ще в 20 країнах розпочнеться 26 вересня.

Крім збільшення розміру екрану, смартфони тонші за попередника, оснащені процесором A8, який на 25% продуктивніший, ніж у iPhone 5S, а також працюють без підзарядки довше попередньої моделі. Як і минуле покоління, iPhone вийде в трьох кольорах - золотистому, сріблястому і темно-сірому, корпус зроблений з алюмінію з пластиковими вставками. Однак Apple відмовилася від 32-гігабайтної версії, і замість неї вперше представила 128-гігабайтний iPhone.