Росія шпигує за Україною з допомогою хакерської програми для крадіжок кредиток - ЗМІ

За інформацією видання The Guardian, вірус під назвою BlackEnergy кіберзлочинці зазвичай використовують для викрадення даних про кредитні картки клієнтів банків і щоб знімати з них гроші.

BlackEnergy спецслужби Росії вже використали проти систем Грузії під час війни в 2008 році.

Експерти з компанії F-Secure, яка спеціалізується на системах безпеки, говорять, що хакерським вірусом заражені комп'ютери "Укрзалізниці" та Дніпропетровської обласної ради.

На думку експертів, цілком можливо, що російські спецслужби змусили хакерів до співпраці.

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"Раніше вони крали номери кредиток, а тепер у них дещо інший замовник", - припустив експерт F-Secure Шон Салліван.

В компанії ESET, яка теж пропонує програми для захисту комп'ютерів, повідомляють, що жертвам кібератак були розіслані листи зі статтею з The Guardian під заголовком: "Російські посли: далі ми відберемо Каталонію, Венецію, Шотландію і Аляску". Як тільки українські працівники держструктур відкривали документ з цією статтею, на їх комп'ютер попадав вірус, який пересилав дані шпигунові.

Злочинне угруповання з Росії накопичило понад 1,2 млрд унікальних імен і паролів інтернет-користувачів, а також близько 500 млн адрес електронної пошти.

Служба безпеки України заявила, що російські спецслужби здійснюють проти українських громадян інформаційно-технічні атаки для взяття під контроль інформаційно-телекомунікаційних систем і персональних комп'ютерів.

Джерело ГОРДОН