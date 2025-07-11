Механізм зміни кольору, зокрема, може бути зумовлений факторами навколишнього середовища.

Унікальні структури на шкірі синьої акули можуть давати їй можливість змінювати колір, як хамелеони. Секрет полягає в пульпових порожнинах лусочок, які захищають шкіру. Вони також відомі як дермальні зубчики, пише The Independent.

У своєму дослідженні, результати якого вчені представили на конференції Товариства експериментальної біології в Антверпені, з'ясували, що крихітні наноструктури в шкірі синьої акули (Prionace glauca) відповідають за її забарвлення. Кристали молекули гуаніну в пульпових порожнинах діють як сині відбивачі. Клітинні компоненти, що містять пігмент меланін, поглинають інші довжини хвиль, створюючи характерний колір акули.

"Ці компоненти упаковані в окремі клітини, що нагадують мішки, наповнені дзеркалами, і мішки з чорними поглиначами, але вони перебувають у тісній взаємодії, тому працюють разом", - поділилася докторка Вікторія Камска, яка брала участь у дослідженні.

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Дослідники пояснили, що меланін взаємодіє з кристалами гуаніну, щоб посилити насиченість кольору шкіри акули.

За допомогою передових методів візуалізації та комп'ютерного моделювання вчені з'ясували, які структурні параметри крихітних структур шкіри відповідальні за створення забарвлення синіх акул. Дослідники наголосили, що цей механізм зміни кольору також може бути зумовлений факторами навколишнього середовища.

За словами вчених, кристали гуаніну можуть стискатися, роблячи забарвлення акули темнішим, якщо вона плаває глибше. Це дозволяє їй більше відповідати навколишньому середовищу.

Для чого акулам потрібні ніздрі

Раніше в IFLScience пояснили, для чого акулам потрібні ніздрі, якщо у них немає легенів. За словами вчених, відповідь полягає в необхідності виявляти запахи.

З'ясувалося, що нюхова система акул повністю відокремлена від дихальної, на відміну від людей. Тож зябра чи легені для них неважливі, адже нюхають і дихають вони окремо.

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