Джерела повідомили, що виробництво iPad знизилося на 50% в порівнянні з початковими планами Apple за останні два місяці.

Американська корпорація Apple зменшила кількість вироблених планшетів iPad, щоб більше чіпів направити на випуск iPhone 13.

Про це повідомляє новинний ресурс Nikkei Asian Review з посиланням на джерела. Видання зазначає, що це ознака того, що глобальна криза поставок чіпів вдарила по компанії сильніше, ніж передбачалося.

Невідомі джерела повідомили, що виробництво iPad знизилося на 50% у порівнянні з початковими планами Apple за останні два місяці, додавши, що чіпи, призначені для iPhone, переносяться на iPhone 13.

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Моделі iPad і iPhone мають низку загальних компонентів, як основних, так і периферійних. Це дозволяє Apple в певних випадках перемикати витратні матеріали між різними пристроями.

За словами джерел, компанія приділяє пріоритет випуску iPhone 13 частково тому, що прогнозує більш високий попит на смартфон, ніж на iPad, оскільки західні ринки починають виходити з пандемії.

Крім того, пік продажів нових iPhone зазвичай настає протягом декількох місяців після виходу, тому забезпечення безперебійного виробництва iPhone 13, який був випущений 24 вересня, є головним пріоритетом для Apple зараз.

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Автор: Ірина Погоріла