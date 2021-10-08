Розробку назвали IronHeart або "залізне серце".

Американська компанія Apple планує розширити можливості iPhone для водіїв. Розробники працюють над новою технологією IronHeart або "залізне серце".

Про це повідомляє Bloomberg.

Розробка знаходиться ще на ранньому етапі, але вже вимагає співпраці з автовиробниками.

Згідно з планами, iPhone отримає доступ до ряду налаштувань та датчиків авто, наприклад до датчиків температури всередині й зовні авто, вологості та іншим. Смартфон отримає доступ до клімат-контролю авто, сидінням та даним спідометра, тахометра та датчика пального.

Читайте такожApple готує нову презентацію на початку листопада: що представлятиТехнологія IronHeart стане продовженням CarPlay, яку компанія запустила ще сім років тому, і її підтримують понад 600 моделей машин.

Раніше Apple "навчила" голосовий помічник Siri міняти радіостанції, рухати сидіння й управляти температурою в авто. Правда, після оновлення операційної системи iOS 15 ці функції зникли.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Apple випустила iOS 15. В один день корпорація представила нові версії ОС відразу для смартфонів, планшетів та смарт-годинників.

Автор: Анастасія Горбачова