Це перша офіційна партія продукції Apple в Україні.

9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції Apple.

Загалом до України прибуло понад 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 мільйона доларів, повідомляє Державна митна служба.

Митники вже розпочали оформлення товару.

У відомстві нагадали, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.

"Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів. Підроблена продукція може мати неправильну конструкцію та призводити до проблем із безпекою. Незаконний імпорт призводить до втрат державного бюджету. ... Лише за останні два тижні після презентації iPhone 13 Держмитслужба виявила спроб незаконного ввезення нового смартфону майже на 2,2 мільйона гривень", - кажуть у митній службі.

Очікується, що компанія заведе всю лінійку своїх товарів та відкриє власний сервіс з обслуговування своєї продукції.

Новий iPhone 13: що відомо

У вересні компанія Apple презентувала свій новий флагман - смартфон iPhone 13. Апарат представлено у двох розмірах: звичайному з діагоналлю 6,1 дюйма (799 доларів) і 5,4-дюймовому Mini (за 699). Його можна вибрати з п'яти різних кольорів: рожевого, синього, червоного, "темної ночі" і "сяючої зірки".

Читайте такожНовий iPhone 13 розсмішив соцмережі: найяскравіші жарти і мемиЗа твердженнями розробників, передня панель виконана з Ceramic Shield, яке міцніше будь-якого іншого скла для смартфона. Обіцяється також висока водонепроникність - на рівні IP68.

Головне оновлення - дві розташовані по діагоналі камери. Новий "айфон" розробники також обладнали шестиядерним центральним процесором, акумулятором з підвищеною місткістю, на 28% більш яскравим екраном на основі Super Retina XDR і поліпшеною 16-ядерною системою машинного навчання Neural Core, яка здатна виконувати 15,8 трильйона операцій на секунду.

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Автор: Катерина Комолова