Археологи розкопали 18 давньоєгипетських гробниць біля моря: що вони там знайшли (фото)

Важливо, що не всі артефакти було ідентифіковано з упевненістю.

Археологи виявили 18 давньоєгипетських гробниць неподалік від середземноморського узбережжя, знайшовши серед похоронних предметів, похованих разом із померлими, 24 золоті язики. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що знахідка в Маріна-ель-Аламейні відкриває новий погляд на похоронні звичаї часів змішання єгипетських, грецьких і римських традицій.

Гробниці були знайдені в стародавньому місті Маріна-ель-Аламейн, приблизно за 100 кілометрів на захід від Олександрії. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомило, що поховання належать або до птолемеївського періоду (322-30 рр. до н. е.), або до римського періоду (30 р. до н. е. - 395 р. н. е.).

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Як зазначено в заяві, опублікованій Міністерством туризму та старожитностей Єгипту, під час розкопок було виявлено гробниці різних типів. Одинадцять із них були викопані глибоко в землю, а сім інших - побудовані ближче до поверхні.

Цікаво, що всередині похоронних камер археологи виявили кілька предметів, пов’язаних із давньоєгипетськими похоронними обрядами, зокрема людські останки, жертовний вівтар та велику гранітну труну. Було виявлено щонайменше два скелети, хоча дослідники досі не знають, чи були ці люди муміфіковані.

В одній із гробниць знаходилася гранітна труна довжиною 2,5 метра, кришка якої була закрита на момент виявлення. Останки всередині зараз досліджуються.

Ці відкриття доповнюють попередні дослідження, проведені в Маріна-ель-Аламейні - місці, яке продемонструвало, як різні культури жили пліч-о-пліч у Стародавньому Єгипті.

Стародавні золоті язики мали таємне призначення

Цікаво, що найвражаючою знахідкою стала колекція з 24 золотих язиків, які, ймовірно, були вкладені в роти мумій. Стародавні єгиптяни вірили, що золото - це тіло богів і що золоті язики можуть допомогти померлим спілкуватися в загробному житті. Ці предмети були особливо пов’язані з моментом, коли померлі поставали перед судом Осіріса, бога підземного світу. Хешам Хуссейн, археолог з Міністерства туризму та старожитностей, сказав:

"Золоті язики - це добре задокументована особливість деяких поховань, що належать до птолемеївського та римського періодів в Єгипті. Їх зазвичай трактують як символічні похоронні амулети, призначені для того, щоб померлий міг говорити в загробному житті".

Один із нещодавно знайдених предметів, судячи з усього, зображує Око Гора - символ, який у Стародавньому Єгипті часто асоціювався із захистом.

Важливо, що не всі артефакти було ідентифіковано з упевненістю. Археолог Аттіліо Мастрочінке, який раніше працював у Веронському університеті, зазначив, що один із предметів, показаних на зображеннях, опублікованих міністерством, може більше нагадувати колосся пшениці, ніж золотий язик. Символи пшениці асоціювалися з родючістю і були поширені також у давньогрецькому та римському світі.

Стародавня статуя демонструє єгипетсько-грецьке злиття

Серед інших знахідок був жертовний вівтар з основою, схожою на єгипетські фальшиві двері. Ці символічні двері були поширені в гробницях і, як вважалося, з'єднували світи живих і мертвих.

"Фіктивні двері - один із найдавніших і найбільш впізнаваних елементів давньоєгипетської похоронної архітектури. У традиційних єгипетських віруваннях вона символізувала зв’язок між світами живих і мертвих, через який померлий міг духовно отримувати підношення, що їх приносили живі", - пояснив Хусейн.

Важливо, що інші археологи ставляться до цієї інтерпретації з обережністю. Кшиштоф Якубяк із Варшавського університету, який раніше працював у Маріна-ель-Аламейні, заявив, що вівтар потребує додаткового вивчення, перш ніж його можна буде безпосередньо порівнювати з традиційними фальшивими дверима. Він припустив, що об’єкт може бути просто незавершеним.

Під час розкопок також було виявлено неповну статую Афродіти, грецької богині кохання та краси. Ця знахідка свідчить про вплив грецької культури в Єгипті в період правління Птолемеїв.

Дорота Дзержбицька, директорка Польсько-єгипетської археологічної місії в Маріна-ель-Аламейні, заявила, що ці знахідки свідчать про те, що місто було культурно різноманітним співтовариством, де єгипетські та греко-римські традиції поєднувалися як у повсякденному житті, так і в похоронних обрядах.

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