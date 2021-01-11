Максимальне наближення очікується в ніч на 14 січня.

До Землі наближається астероїд, який можна буде побачити у телескоп.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, цей астероїд було відкрито лише кілька місяців тому - у листопаді минулого року. Він отримав назву 2020 WU5.

Астероїд пролетить на відстані приблизно 8 млн кілометрів від нашої планети. Максимальне наближення очікується в ніч на 14 січня.

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За офіційними даними, астероїд належить до групи "аполонів", тобто навколоземних об'єктів. Це означає, що його орбіти зможуть перетинати земну із зовнішнього боку. Як стверджують астрономи, діаметр астероїда складає від 0,5 до 1,1 кілометра.

За словами вчених, побачити астероїд можна буде в телескопи з діаметром об'єктива від 200 мм.

Астероїд - тверде небесне тіло діаметром до 1000 кілометрів, що рухається по орбіті в Сонячній системі.

До потенційно небезпечних відносяться астероїди з орбітою, що допускає зближення із Землею на небезпечну відстань, і має достатньо великі розміри для того, щоб зіткнення завдало шкоди.

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Автор: УНІАН