Компанія Boston Dynamics удосконалила свого робопса, приробивши до залізного тіла руку. Нове рішення розробників дозволило покращити мобільні маніпуляції техніки.
Нове відео компанія розмістила на своєму офіційному каналі у YouTube.
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Відтепер відомий Спот за допомогою руки збирає сміття, прибирає у вітальні, відчиняє двері, керує перемикачами та клапанами, доглядає за садом і розважається.
Рух кисті, руки і тіла координуються автоматично, щоб спростити задачі маніпуляції та розширити робочий простір руки, що робить її траєкторію майже необмеженою.
Поведінку запрограмували з використанням нового API для мобільних маніпуляцій, що підтримуються користувацькими додатками через спеціальний планшет для віддалених операцій.
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