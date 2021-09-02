Закінчити будівництво планують до 2023 року.

Туреччина вирішила збудувати свою власну, але збільшену, версію Пентагона. В межах проекту збудують 890 тисяч квадратних метрів закритих площ на ділянці площею приблизно 12,6 млн квадратних метрів.

Про це йдеться у повідомленні управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Гігантський військовий комплекс вміщатиме 15 тисяч співробітників турецької армії та Міноборони й матиме вигляд зірки з півмісяцем. "Турецький Пентагон" зведуть у столиці Анкарі.

Закінчити будівництво планують до 2023 року – з нагоди 100-річчя Турецької Республіки.

На презентації проекту "Півмісяць і зірка" президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що комплекс своїми розмірами "вселятиме страх у ворогів Туреччини й впевненість у друзів".

Він додав, що нинішні будівлі для співробітників оборони не забезпечують повністю потреби, зокрема, у кібербезпеці та кіберзахисті.

"Півмісяць" – це заключна частина місії Ердогана з нарощування військової потуги Туреччини у спробі підвищити рейтинги напередодні виборів 2023 року.

Анкара зосередила увагу на місцевому виробництві зброї та військової техніки, розробляє БПЛА з корисним навантаженням, що у майбутньому повинні створити конкуренцію американським Reaper.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська