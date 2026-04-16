Як майя передбачали сонячні затемнення: вчені нарешті знайшли розгадку

Розшифровка загадки майя

Міжнародна група дослідників нарешті пролила світло на багатовікову таємницю: як майя вдавалося передбачати сонячні затемнення. З'ясувалося, що це була не випадковість, а результат складної системи обчислень, що поєднує математичні методи з космологічними ідеями, пише Futura-sciences.com.

Цивілізація, що випередила свій час

Майя були однією з найерудованіших цивілізацій. Їхній підхід до знань ґрунтувався на систематичному спостереженні за природою, поєднаному з символічним змістом. Їхній науковий досвід був емпіричним, суворим і дивно точним.

Одним із найзахопливіших свідчень цього досвіду є Дрезденський кодекс, безцінний доколумбовий рукопис. Це один із лише чотирьох відомих кодексів майя, що уникли знищення.

Ця книга містить 39 сторінок з кори дерев, покритих ієрогліфами та ілюстраціями. Вона містить знання, що сягають набагато більш раннього періоду, аж до класичного періоду майя (250–900 рр. н. е.). Цей кодекс є важливим джерелом інформації про математику та астрономію майя.

Сторінка з Дрезденського кодексу

Понад століття кодекс зачаровував дослідників, особливо своїми астрономічними таблицями, що стосувалися затемнень. Нещодавнє дослідження дозволило глибоко переосмислити ці загадкові таблиці.

Всупереч давнім припущенням, з'ясувалося, що майя створювали ці таблиці не для передбачення сонячних затемнень. Швидше, передбачення затемнень виникали як побічний ефект ширшої системи календарних циклів.

Поєднавши цикли двох систем таким чином, щоб вони збігалися, писці зрозуміли, що можуть точно визначати час затемнень – не випадково, а як "ефект, що виникає", зумовлений внутрішньою узгодженістю їхньої системи відліку часу.

Складна наука майя

Дослідження також розгадує загадку того, чому передбачення майя залишалися такими точними протягом століть. Замість використання одного циклу і початку кожного нового, майя використовували кумулятивний підхід – таблиці, що перекриваються, які дозволяли їм коригувати дрібні помилки, викликані зміщенням астрономічних циклів.

Це відкриття показало складність науки майя. Їхні знання становили не ізольоване емпіричне ноу-хау, а інтегровану наукову систему, що поєднувала спостереження, обчислення та космологічну символіку. Таким чином, Дрезденський кодекс виділяється як науковий і духовний трактат: одночасно календар, посібник зі спостереження за небесними тілами та ритуальний документ.

Дослідники дійшли висновку, що майя були не просто астрономами, а справжніми мислителями, чиї відкриття, через понад тисячу років, викликають у сучасних вчених повагу та захоплення.

