У Гватемалі відкрилу невідому 'настолку' - це стародавня гра цивілізації майя

У Гватемалі археологи виявили залишки унікальної настільної гри, що нагадує мозаїку. Гру знайшли у місті майя Наахтун, пише The Independent.

Серед стародавніх настільних ігор відома стратегічна гра Патолі. В неї грали ацтеки та ранні мезоамериканські культури. Гра складається з хрестоподібної доріжки з 52 клітинок, намальованих на тканині або навіть на землі. Гравці кидали боби, позначені крапкою з одного боку, які називалися патоли. Вони виконували роль гральних кубиків.

Однак, ігри стародавніх суспільств майя залишалися невідомими до останнього часу. Розкопки в Наахтуні, що колись був столицею регіону майя, дали деякі підказки. Як йдеться у журналі Latin American Antiquity, дослідники виявили вирізьблену на землі дошку, зроблену з маленьких червоних мозаїчних плиток. Ймовірно, зібраних з розбитих керамічних посудин, частини яких вони датували четвертим століттям нашої ери. Оскільки деякі ділянки дошки були зруйновані, загальну структуру можна лише уявити.

Археологи підрахували, що дошка спочатку мала майже 78 см завширшки та 110 см завдовжки, з 45 квадратів, зроблених з 478 секцій плитки. За словами дослідників, секції мозаїчної плитки роблять цю дошку унікальною у своєму роді в стародавньому світі.

Вони підозрюють, що використання мозаїки вказує на те, що дошка "мала бути включена до архітектурного проекту з моменту будівництва".

"Підлогові мозаїки надзвичайно рідкісні в архітектурі майя", – зазначили дослідники. Наскільки відомо науковцям, у цій частині Західної півкулі до колоніального періоду не існувало жодного іншого прикладу підлогової мозаїки.

Нагадаємо, що нещодавно вчені дослідили вплив клімату на занепад величної цивілізації майя. За допомогою аналізу складу печерних відкладень вчені з'ясували, що великі міста майя почали руйнуватися тоді, коли на території їх поселень тривала посуха. Скорочення запасів їжі стало поштовхом до занепаду.

