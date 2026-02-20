'Пекельна чапля': у Сахарі знайшли новий вид динозавра

На спині давнього "монстра" були гребені серпоподібної форми, вкриті кератином, які здіймалися догори, мов лезо.

У центральній частині Сахари у Нігері міжнародна команда науковців виявила скам’янілі рештки нового виду спінозавра. Як пише The Independent, новий вид отримав назву Spinosaurus mirabilis. На спині динозавра були гребені серпоподібної форми, вкриті кератином. Ймовірно, вони мали яскраве забарвлення і виконували демонстративну функцію – здіймалися догори, мов лезо.

Цікаво, що раніше рештки спінозаврів знаходили переважно в прибережних відкладах, що породило гіпотезу про їхню повну адаптацію до життя у воді та полювання під водою. Однак нова знахідка свідчить: ці хижаки мешкали й далеко вглиб суходолу – за 500–1000 км від найближчого морського узбережжя. Ймовірно, це були лісисті території, перетяті річками.

Аналіз інших викопних решток у регіоні показав, що близько 100 мільйонів років тому, в ранньому крейдовому періоді, спінозаври співіснували з довгошиїми динозаврами в річкових екосистемах.

Палеонтолог Пол Серено (Paul Sereno), один з авторів дослідження, опублікованого в Science, описав динозавра як своєрідну "пекельну чаплю". За його словами, він міг без проблем заходити у воду глибиною до двох метрів, однак більшу частину часу, ймовірно, полював на мілководді, вистежуючи велику річкову рибу.

Ще одна особливість Spinosaurus mirabilis - будова зубів. Вони були розташовані так, що зуби нижньої щелепи виступали вперед і заходили між зубами верхньої. Така "зчіпка" створювала ефективну пастку для слизької здобичі – передусім великої риби.

"Це відкриття було настільки раптовим і вражаючим, що для нашої команди це стало емоційним моментом", – зізнався Серено. За його словами, він назавжди запам’ятає мить у польовому таборі, коли дослідники вперше побачили 3D-модель черепа нового виду на екрані ноутбука – зібрану з цифрових моделей кісток, створених просто посеред Сахари завдяки сонячній енергії.

