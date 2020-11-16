Надання друзям і членам сім'ї паролів від облікових записів на розважальних медіа-сервісах з перегляду фільмів, серіалів і прослуховування музики може поставити під загрозу безпеку всіх ваших акаунтів, повідомляють фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту – компанії ESET.
"Більшість користувачів звикли ділитися паролем для входу в популярні медіа-сервіси, такі як Netflix, Amazon Prime і Spotify, навіть не замислюючись про можливі ризики... Така практика збільшує ймовірність злому, навіть при використанні складних паролів, які більш стійкі до атак за допомогою методів соціальної інженерії", - повідомляють в компанії ESET.
Фахівці ESET відпросили близько 3 тис.користувачів щодо їх звичок використання популярних сервісів. Згідно з результатами опитування, 60% респондентів спільно використовують свої акаунти принаймні з ще однією людиною, зокрема, з членами сім'ї або друзями. При цьому, 14% опитаних відзначили, що використовують однакові ключі для входу до кількох облікових записів в інтернеті, що значно збільшує ймовірність злому облікових записів.
"Через наявність великої кількості складних комбінацій виникає проблема, пов'язана з безпечним зберіганням всіх паролів. За результатами опитування, тільки 26% респондентів використовують менеджер паролів. Інші користувачі записують всі комбінації або використовують для всіх своїх акаунтів всього лише кілька паролів, які можна запам'ятати», - додають в компанії.
Враховуючи поширені помилки користувачів при використанні медіа-сервісів, фахівці ESET зібрали основні рекомендації для захисту акаунтів:
- Не ділитися паролями до медіа-сервісів, таких як Netflix, з іншими користувачами. Близькі друзі, яким ви надали доступ до свого аккаунту, можуть поділитися ним з іншими людьми, що, своєю чергою, ставить під загрозу безпеку вашого аккаунта.
- Використовувати унікальні паролі для кожного облікового запису. При використанні однакових паролів до різних облікових записів, наприклад, до електронної пошти і соцмереж, ризики їх зламу збільшуються.
- Створювати надійні ключі для входу, які складаються, як мінімум, з трьох випадкових слів зі знаками пунктуації або цифрами для поділу слів. Такий спосіб дозволяє полегшити запам'ятовування складних комбінацій.
- Використовувати генератор паролів, які допомагають створювати складні комбінації з бажаною довжиною і потрібними символами.
- Міняти паролі до медіа-сервісів раз на рік, що допоможе обмежити небажаний доступ інших користувачів до аккаунту.
- Використовувати менеджер паролів для безпечного зберігання всіх ключів для входу. Менеджери паролів дозволяють не запам'ятовувати сотні складних комбінацій. Якщо вам потрібен конкретний пароль, Ви можете відкрити менеджер паролів і скопіювати комбінацію в необхідне поле.
Як повідомляв УНІАН, за даними ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.
Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.
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