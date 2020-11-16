Більшість користувачів використовують для всіх своїх облікових записів всього лише кілька паролів, що збільшує ризик злому акаунтів.

Надання друзям і членам сім'ї паролів від облікових записів на розважальних медіа-сервісах з перегляду фільмів, серіалів і прослуховування музики може поставити під загрозу безпеку всіх ваших акаунтів, повідомляють фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту – компанії ESET.

"Більшість користувачів звикли ділитися паролем для входу в популярні медіа-сервіси, такі як Netflix, Amazon Prime і Spotify, навіть не замислюючись про можливі ризики... Така практика збільшує ймовірність злому, навіть при використанні складних паролів, які більш стійкі до атак за допомогою методів соціальної інженерії", - повідомляють в компанії ESET.

Фахівці ESET відпросили близько 3 тис.користувачів щодо їх звичок використання популярних сервісів. Згідно з результатами опитування, 60% респондентів спільно використовують свої акаунти принаймні з ще однією людиною, зокрема, з членами сім'ї або друзями. При цьому, 14% опитаних відзначили, що використовують однакові ключі для входу до кількох облікових записів в інтернеті, що значно збільшує ймовірність злому облікових записів.

"Через наявність великої кількості складних комбінацій виникає проблема, пов'язана з безпечним зберіганням всіх паролів. За результатами опитування, тільки 26% респондентів використовують менеджер паролів. Інші користувачі записують всі комбінації або використовують для всіх своїх акаунтів всього лише кілька паролів, які можна запам'ятати», - додають в компанії.

Враховуючи поширені помилки користувачів при використанні медіа-сервісів, фахівці ESET зібрали основні рекомендації для захисту акаунтів:

Не ділитися паролями до медіа-сервісів, таких як Netflix, з іншими користувачами. Близькі друзі, яким ви надали доступ до свого аккаунту, можуть поділитися ним з іншими людьми, що, своєю чергою, ставить під загрозу безпеку вашого аккаунта.

Використовувати унікальні паролі для кожного облікового запису. При використанні однакових паролів до різних облікових записів, наприклад, до електронної пошти і соцмереж, ризики їх зламу збільшуються.

Створювати надійні ключі для входу, які складаються, як мінімум, з трьох випадкових слів зі знаками пунктуації або цифрами для поділу слів. Такий спосіб дозволяє полегшити запам'ятовування складних комбінацій.

Використовувати генератор паролів, які допомагають створювати складні комбінації з бажаною довжиною і потрібними символами.

Міняти паролі до медіа-сервісів раз на рік, що допоможе обмежити небажаний доступ інших користувачів до аккаунту.

Використовувати менеджер паролів для безпечного зберігання всіх ключів для входу. Менеджери паролів дозволяють не запам'ятовувати сотні складних комбінацій. Якщо вам потрібен конкретний пароль, Ви можете відкрити менеджер паролів і скопіювати комбінацію в необхідне поле.

Як повідомляв УНІАН, за даними ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН