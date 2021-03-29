Ця туманність знаходиться в сузір'ї Лебедя приблизно за 2100 світлових років від Землі.

Вченим вдалося отримати чітке і детальне зображення туманності Вуаль із сузір'я Лебідь.

Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.

Вчені застосували нові методи обробки фото, що дозволяють виявити найдрібніші деталі тонких газових "ниток" туманності. Щоб створити це барвисте зображення, знадобилося 5 різних фільтрів.

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Як повідомляється, туманність Вуаль знаходиться приблизно за 2100 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя, що робить її відносно близьким сусідом з астрономічної точки зору.

На цьому знімку показана тільки невелика частина туманності.

Туманність Вуаль - це видима частина сусідньої Петлі Лебедя, залишку наднової, що утворився приблизно 10 000 років тому в результаті смерті масивної зірки. Зірка-прародителька туманності Вуаль, яка була у 20 разів більше Сонця, жила швидко і померла молодою, закінчивши своє життя катастрофічним викидом енергії. Ударні хвилі й уламки наднової створили тонкий візерунок іонізованого газу в туманності Вуаль, створюючи дивовижну астрономічну красу.

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Автор: Катерина Лиманська