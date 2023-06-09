Деякі з унікальних гірських хребтів сягають 38 км.

Вчені впевнені, що у надрах планети заховані вершини, які 4,5 раза вищі за Еверест. Наразі ця гора, висотою 8,8 км, вважається найвищою на Землі.

Як пише Futurism, таємничі гігантські гірські хребти називаються зонами наднизьких швидкостей. За даними дослідників, вони заховані на межі ядра та мантії Землі на глибині близько 3000 км.

Геологиня з Алабамського університету Саманта Хансен розповіла про своє дослідження з колегами. Вони виявили, що ці заховані під землею хребти розташовані буквально всюди, однак їхнє походження наразі не зрозуміле. За однією з теорій, це залишки древніх океанічних кірок, які були втиснути глибоко в надра планети. Інша теорія стверджує, що це перегріті ядром частини мантії.

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Вчені виявили приховані гірські хребти за допомогою сейсмологічних станцій в Антарктиді. Найвищі з них часом досягають приголомшливих 38 кілометрів. Вони повністю приховані від очей людей.

Водночас зазначається, що поряд із внутрішніми горами також розташовані й інші таємничі структури глибокої Землі - провінції з низькою швидкістю зсуву або "краплі", як їх ще називають вчені. На думку науковців, нові об'єкти можуть дати цінні підказки, щодо зміщення та зіткнення тектонічних плит, коли вони рухаються із земної кори у глибші шари мантії.

За словами Гансен, ці гігантські містичні внутрішні піки, ймовірно існують по всій планеті, що суперечить ідеї, що вони були дном древнього океану. Нове дослідження доводить, що ці таємничі структури набагато складніші, ніж вважалося раніше, але потрібно більше досліджень.

Інші цікаві наукові відкриття

Нещодавно вчені розгадали таємницю загадкових дірок на морському дні. На дні Середземного моря знайшли дорогу, яку побудували 7000 років тому.

Водночас у пустелі на північно-західному китайському регіоні Сіньцзян розпочалося буріння найглибшої у країні свердловини. Буде вирито вузьку шахту глибиною 11 100 метрів, яка пройде крізь 10 континентальних шарів і досягне крейдяної системи в земній корі – нашарування порід, які датуються 145 мільйонами років.

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