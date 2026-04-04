Колібрі виявилися затятими алкоголіками, але їм це не заважає, - вчені

Ці маленькі пташки розпивають спиртне щодня і в значних, як на їхню вагу, обсягах.

Мініатюрні пташки колібрі щодня споживають значні дози етанолу разом із нектаром, але при цьому не виявляють жодних ознак сп’яніння. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science.

Автори роботи проаналізували 147 зразків нектару з 29 видів квіткових рослин у ботанічному саду. Використовуючи ферментативний аналіз, вони виявили етанол у 48% усіх проб. Середня концентрація в "позитивних" зразках становила 0,016% за масою, максимальна – 0,056%. Для порівняння: це в сотні разів нижче, ніж у пиві чи вині, але колібрі споживають нектар у величезних обсягах – до двох мас свого тіла за добу.

Саме тут криється ключовий акцент дослідження: колібрі регулярно вживають алкоголь, але не демонструють ознак сп’яніння. Дослідники підкреслили, що ці маленькі птахи щодня отримують дозу етанолу, еквівалентну 1,3–1,9 "стандартного напою" (келихів вина, чи кухлів пива) для людини, якщо перерахувати на масу тіла. Проте птахи залишаються спритними та точними в польоті. Науковці пояснюють це високою толерантністю організму птахів до спиртного: колібрі та навіть медоносні бджоли легко переносять набагато вищі концентрації етанолу без будь-яких проявів інтоксикації.

"Колібрі та медоносні бджоли переносять набагато вищі концентрації етанолу, ніж виявлені тут, без проявів явного сп’яніння. Таким чином, ці запилювачі, ймовірно, мають фізіологічні механізми, які дозволяють їм ефективно метаболізувати низькі, але поширені кількості етанолу, що містяться в нектарі", - йдеться в дослідженні.

Цей висновок базується на попередніх експериментах, де колібрі охоче пили штучний нектар з 1% етанолу, не змінюючи поведінки.

"Отримана оцінена доза етанолу, скоригована за масою тіла, для пов’язаних запилювачів є значною, приблизно порівнянною з одним алкогольним напоєм, спожитим 70-кілограмовою людиною протягом дня", - пишуть дослідники.

Для крихітних колібрі вагою 4–5 грамів це означає, що за день вони "випивають" умовно стільки ж спиртного, скільки людина вживає з одним кухлем пива чи чаркою горілки.

Дослідження також виявило слабкий зв’язок між концентрацією цукру в нектарі та рівнем етанолу: чим солодший нектар, тим частіше в ньому з’являється алкоголь через природне бродіння. Найвищі показники зафіксовано в кактусових (родина Cactaceae) – до 0,024% в середньому.

Як писав УНІАН, деякі тварини можуть спати лише "наполовину". Наприклад, дельфіни можуть "відключати" лише одну півкулю мозку, сині риби, ймовірно, відпочивають під час руху, а жаби-бики залишаються предметом наукових дискусій. Окремі види, як-от плодові мушки, здатні обходитися мінімальною кількістю сну без значного впливу на тривалість життя.

Також ми розповідали, що японські вчені протягом 20 років клонували одну й ту саму мишу, створивши понад 1200 генетичних копій і довівши процес до 58-го покоління. Попри зовнішню стабільність перших десятків поколінь, з часом у геномі накопичувалися мутації, що призвело до різкого падіння життєздатності та вимирання лінії. Дослідження показало, що повторне клонування має природні межі, оскільки генетичні помилки накопичуються значно швидше, ніж при природному розмноженні.

