У 1964 році вчені відкрили тварину, яка спить лише наполовину

Ці чотири незвичайні тварини мають здібності, що дозволяють їм не спати набагато довше, ніж ми можемо собі уявити.

Вчені стверджують, що сон або стан, близький до нього, був виявлений у кожного вивченого на даний момент виду тварин. І на даний момент немає переконливих доказів існування будь-якої тварини, повністю позбавленої сну. Водночас, як пише ecoticias.com, є чотири незвичайні тварини, кожна з яких має особливі здібності, що дозволяють їм обходитися без сну набагато довше, ніж могли б люди.

Дельфіни сплять, коли половина мозку не спить

У 1964 році вчений Джон Ліллі виявив, що дельфіни (зокрема, афаліни) можуть впадати в "однопівкульний повільнохвильовий сон", тобто повільні хвилі з’являються в одній половині мозку, тоді як інша половина залишається у стані неспання.

У ці періоди дельфін може закрити одне око і продовжувати повільно плавати по колу. При цьому він менше реагує на звуки або дотики до спокійної сторони тіла, що відповідає основним визначенням сну.

Відео дня

В окремих експериментах Брайан Бранстеттер з Національного фонду морських ссавців навчив дельфінів-афалін використовувати сонар для виявлення цілей під водою. Він виявив, що дві тварини могли виконувати це завдання безперервно протягом щонайменше п'ятнадцяти днів без втрати точності.

Жаби-бики та міф про безсонну жабу

Жаби-бики часто вважаються тваринами, які ніколи не сплять. Ця ідея бере свій початок від дослідження 1967 року, в якому вчені застосовували слабкі електричні розряди і спостерігали за змінами в диханні. Жаби реагували навіть у тихі нічні періоди, тому автори дійшли висновку, що вони завжди не сплять.

Пізніші дослідження вказують на те, що в цьому експерименті вимірювався лише один тип рефлексу, і ніколи не перевірялося, чи були жаби менш чутливими до більш м'яких сигналів, таких як світло або звук. Сучасні дослідники сну тепер кажуть, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж стверджувати, що жаби-бики дійсно не сплять протягом усього свого життя.

Сині риби, що плавають цілодобово

У докладному огляді Національної служби морського рибальства зазначається, що дикі сині риби Pomatomus saltatrix плавають безперервно вдень і вночі, при цьому їхня швидкість змінюється залежно від температури води та розміру тіла. Поки що немає прямих доказів того, що відбувається з їхнім мозком під час цих повільних ковзань, тому деякі експерти припускають, що вони можуть використовувати форму "плавання уві сні", продовжуючи рухатися, при цьому демонструючи знижену реакцію на небезпеку.

Плодові мушки, які справляються з екстремальним недосипанням

Довгий час вважалося, що плодові мушки виду Drosophila melanogaster демонструють просту закономірність: багато годин спокою щодня, подібно до мініатюрних версій людей.

У 2019 році вчені з Імперського коледжу Лондона провели експеримент, використовуючи автоматизовані трубки, які обережно оберталися щоразу, коли мушки залишалися нерухомими більше двадцяти секунд. Вони виявили, що деякі мухи природним чином сплять усього від п'яти до п'ятнадцяти хвилин на день, і що самці, яким пристрій не давав заснути, не вмирали раніше, ніж зазвичай, тоді як самки жили всього приблизно на три дні менше з сорока-п'ятдесятиденної тривалості життя.

Раніше УНІАН розповідав, як у Південній Африці випадкова знахідка на рибальському човні змусила вчених переписати історію еволюції планети. Риба, яку вважали вимерлою разом із динозаврами понад 65 мільйонів років тому, виявилася цілком реальною і живою

Вас також можуть зацікавити новини: