Команда 45-го президента США Дональда Трампа 1 липня нишком запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr.
Про це повідомляє Politico.
Додаток має стати альтернативою соцмережам, якими володіють великі технологічні компанії.
В описі платформи йдеться, що її місія "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення справжнього ринку ідей».
Керує розвитком соцмережі колишній представник Трампа Джейсон Міллер.
За словами людини, знайомої з роботою програми, вона вкрай схожа на Twitter. Видання припускає, що нова соцмережа повинна стати тією самою платформою, через яку Трамп буде спілкуватися онлайн з прихильниками.
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Блокування Трампа в соцмережах
- Блокування колишнього глави Білого дому Дональда Трампа в Twitter засмутила його більше чим програш демократу Джо Байдену на президентських виборах.
- Трамп також заявив, що після того, як Twitter назавжди заблокував його акаунт, соцмережа стала "нудною" і "марною".
- Пізніше стало відомо, що Трамп запустив власну онлайн-платформу.
- В січні Twitter заблокував акаунти, які публікували заяви з офіційного сайту Дональда Трампа.
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