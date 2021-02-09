Зазначається, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму дезінформацію про COVID-19.

Компанія Twitter видалила 8,4 тисячі записів у мікроблозі, які містили дезінформацію про коронавірус. Це сталося з березня 2020 року.

Про це свідчить повідомлення на сайті компанії, пише РБК-Україна.

Читайте такожФахівці ESET розповіли, як розпізнати популярні схеми шахрайства в інтернеті

Представник соцмережі з питань управління та філантропії в Іспанії Каміно Рохо підкреслила, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму дезінформацію про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

"Відтоді наші команди видалили 8 493 твіти, а наші автоматизовані системи оскаржили (ствердження власників, - ред.) 11,6 млн акаунтів, які зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання", - зазначила представник компанії.

Як повідомлялося, компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавірус, які будуть видаляти з соцмережі.

Коронавірус: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН