Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина.

У додатку "Дія" з'явилися сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених українців. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні.

Як розказав в ефірі Громадського радіо керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, наразі COVID-сертифікати ще не гарантує можливості виїзду за кордон.

За його словами, COVID-сертифікати все ще перебувають на бета-тестуванні. У них знайшли деякі недоліки. Зокрема, вони пов'язані із взаємодією з e-health.

Читайте також"Дія" закрила онлайн-запис на вакцинацію від COVID-19 для українців

"Сподіваюся, за кілька тижнів вони вже будуть доступні в "Дії". Але це не означає, що за ними вже можна буде їхати за кордон", – наголосив він.

Також Банік зазначив, для того, щоб український COVID-сертифікат ще визнавали за кордоном, потрібно не тільки налаштувати його технічно. Для цього треба підписати угоди з іншими країнами про визнання цього документа.

Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина.

Довідка УНІАН. З 5 липня першим користувачам додатку "Дія" стали доступні цифрові COVID-сертифікати вакцинації, а також міжнародні свідоцтва про щеплення.

Подорожувати в інші країни вже можна з Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, а от COVID-сертифікат такої можливості поки не забезпечує.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко