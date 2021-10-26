Серед найнезвичніших знахідок - шкіряний пояс, бронзовий перстень з "розою вітрів" і єврейська "дзига".

Українські археологи виявили на розкопках в Тернопільській області багато об'єктів, вік яких може досягати 600 років.

Про це повідомили у прес-службі Залозецького краєзнавчого музею.

На території ділянок двох сімей в смт Залізці було знайдено різноманітний посуд XV-XVII ст., керамічні люльки, вироби з металу. Найнезвичайнішими знахідками експерти називають шкіряний пояс XVII ст., бронзовий перстень з "розою вітрів", а також "дзигу" для традиційної єврейської гри "дрейдл".

Об'єкти будуть передані в Залозецький краєзнавчий музей, де їх виставлять як експонати.

Читайте такожАрхеологи розкопали унікальну кістку динозавра, їй 200 мільйонів років (відео)"В результаті проведених досліджень простежено хронологію забудови давнього середмістя, зокрема встановлено, що найраніший міський будівельний горизонт Залізців ХV-ХVІ століть представлений залишками дерев'яних будівель, які збудовані на дубових палять (сваях) загнаних у болото на якому розміщене містечко. Також зафіксовано наявний археологічний матеріал у "доміському" горизонті, тобто задовго до виникнення міського поселення, тут серед болота у заплаві річки Серет, на острівці існувало поселення ще в дохристиянський період", - зазначили в музеї.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські археологи розкопали скелет самки лося періоду бронзової доби (3-2 тисячоліття до нашої ери) поблизу Рівного.

Автор: Станіслав Кожемякін