Знаменитий Нотр-Дам різко обмежив доступ екскурсійним групам

Культова пам'ятка не справляється з потоками туристів.

Собор Паризької Богоматері, який близько року тому повноцінно відкрився для туристів після руйнівної пожежі 2019 року, тепер вирішив суттєво обмежити доступ для однієї категорії відвідувачів, оскільки наплив охочих відвідати культову пам'ятку був настільки великим, що почав створювати проблеми.

Як пише місцевий туристичний портал Paris Select Book, з 1 липня 2026 року змінилися умови проведення професійних екскурсій з гідами – тепер вони повинні відповідати конкретним вимогам:

обов'язкове попереднє бронювання на конкретні часові слоти через спеціальну службу собору;

наявність у гіда професійної ліцензії, яка перевірятиметься під час бронювання та входу до собору;

проведення екскурсії з аудіогідом, наданим собором – використання зовнішніх пристроїв не допускається.

Таким чином, очікується, що кількість екскурсій від сторонніх приватних гідів, які не працюють безпосередньо з собором, різко скоротиться.

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У Нотр-Дамі очікують, що такий підхід не тільки допоможе регулювати потоки відвідувачів, а й підвищить професіоналізм екскурсоводів, відсіявши недостатньо кваліфікованих.

Крім того, завдяки використанню навушників під час екскурсій інші відвідувачі зможуть насолодитися акустикою собору та зануритися в роздуми без зайвого шуму.

При цьому вхід до собору залишається повністю відкритим і безкоштовним для всіх.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 квітня 2019 року один із найвідоміших соборів світу, Нотр-Дам-де-Парі, охопила потужна пожежа, загасити яку вдалося лише наступного ранку.

У результаті шедевр готики втратив дах і шпилі, також були пошкоджені внутрішні приміщення. При цьому рятувальникам і служителям собору вдалося врятувати всі основні реліквії, що зберігалися всередині нього.

Собор було знову урочисто відкрито для відвідувачів 7 грудня 2024 року. Серед інших на церемонії були присутні президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський. При цьому доступ до веж собору було відкрито у вересні 2025 року.

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