Ці артефакти пролежали на морському дні 2000 років: археологи розповіли, що їх вразило

Стародавній затонулий корабель знову у центрі уваги, оскільки виявлені на ньому артефакти свідчать про нові відкриття.

Понад 50 нових артефактів було вилучено зі знаменитого затонулого корабля на Антикитері.

Як пише Daily Galaxy, серед знахідок є і предмети розкоші, і предмети повсякденного вжитку, і всі вони чудово збереглися на морському дні понад 2000 років. Видання зазначило, що знайдений біля віддаленого грецького острова затонулий корабель виділяється як один із найбагатших підводних археологічних об'єктів, які коли-небудь досліджувалися.

Затонулий корабель датується приблизно 2050 роком і десятиліттями привертав увагу археологів масштабом і різноманітністю свого вантажу.

Відео дня

Велика кількість артефактів

Дайвери провели близько 40 годин на морському дні, використовуючи спецобладнання для розкопок. Металодетектори виявили безліч похованих предметів по периметру місця корабельної аварії, підтвердивши, що більша частина вантажу залишається під мулом.

Археологи зазначили, що обстеження з використанням металодетекторів показало, що об'єкти розкидані на площі близько 40×50 м. Це вказує на величезні розміри судна, потопленого біля стрімких скель Антикітери.

Морський археолог з Управління підводних старожитностей Міністерства культури та спорту Греції Теотокіс Теодулу пояснила:

"Нам дуже пощастило виявити безліч знахідок у їхньому природному контексті, що дало можливість повною мірою використати всю археологічну інформацію, яку вони надають".

Що знайшли археологи

Серед знахідок був бронзовий підлокітник, який, можливо, належав трону. Дрібніші знахідки, такі як цвяхи, можливий фрагмент посуду та крихка бронзова маса, знайдена поруч із синьою намистиною, доповнюють загальну картину.

Археологи виявили фрагменти мозаїчного скла, прозорі скляні посудини та багато прикрашений лагінос, який використовувався як глечик.

За словами Теодулу, те, що всі ці предмети знайдені в їхньому первісному вигляді, допомагає зрозуміти, як вони використовувалися. Деякі знахідки здаються більш особистими, наприклад, частини кістяної флейти або пішак із настільної гри. Серед інших предметів – кам'яна основа статуетки та кераміка.

Аналіз відстежує походження

15 свинцевих артефактів, включаючи велике рятувальне кільце та частини якорів, було вилучено для ізотопного аналізу. Дослідники виявили, що це може допомогти визначити, де видобувався свинець і, можливо, звідки прибув корабель. Водночас було взято зразки ДНК із дерев'яних частин корпусу та з керамічних посудин.

Також були зібрані зразки осаду з метою вивчення зерен крохмалю та фітолітів. Ці деталі можуть здатися незначними, але вони можуть розкрити, що перевозив корабель, і навіть аспекти стародавнього раціону харчування.

Інші новини науки

Вас також можуть зацікавити новини: