Неандертальці насправді були розумні: учені зробили приголомшливе відкриття

Людські пращури володіли рисою, яку раніше вчені вважали притаманною лише хомо сапієнс.

Нове дослідження відкрило несподівану особливість поведінки неандертальців: вони не лише споживали впольованих тварин, а й активно використовували їхні рештки як інструменти.

Як пише Interesting Engineering, дослідники з Університету Абердина та Мадридського університету UNED вивчили неандертальські стоянки у Західній Європі, зокрема незвичне скупчення зубів носорогів, знайдене у французькому Пайре.

"Саме це й викликало головне питання: чому в одному місці накопичилася така велика кількість зубів?", - йдеться у статті.

Тому науковці вирішили перевірити гіпотезу про те, що неандертальці могли застосовувати зуби носорогів як знаряддя праці.

Для цього вперше були проведені археологічні експерименти із зубами носорогів, що стало першим детальним вивченням їхнього можливого використання в середньому палеоліті Західної Європи. На думку авторів, результати допомогли краще зрозуміти побут, стратегії виживання та культуру неандертальців.

Як саме використовували зуби носорогів

Дослідники проаналізували знахідки з трьох локацій - Пайре у Франції та ще двох стоянок на південному заході Франції й у Південному Китаї. Отримані дані показали, що зуби носорогів "могли навмисно використовуватися не в харчових цілях".

Ключовими для роботи стали дві пам’ятки – Ель-Кастільйо в Іспанії та Пеш-де-л’Азе II у Франції. На стоянці Ель-Кастільйо виявили 202 зуби носорогів, і на 25 із них були зафіксовані сліди використання, які раніше не отримували наукового пояснення.

Під мікроскопом стало видно, що зуби зазнавали багаторазового контакту з твердими поверхнями. Щоб перевірити свої припущення, дослідники відтворили подібні дії на сучасних зубах носорогів, фактично повторюючи роботу неандертальців.

Неандертальці добре розуміли, що роблять

Під час експериментів учені використовували зуби як молотки і ковадла. У результаті вдалося отримати сліди, майже ідентичні тим, що залишилися на артефактах, яким близько 100 тис. років. Ба більше, дослідники змогли визначити, які саме зуби найкраще підходили для певних завдань – наприклад, великі зуби з пласкішою поверхнею виявилися найзручнішими.

Це дозволило зробити висновок, що неандертальці свідомо підбирали інструменти під конкретні потреби. За словами науковців, експерименти допомогли їм краще зрозуміти логіку та спосіб мислення неандертальців.

Дослідження також вкотре ставить під сумнів застарілий образ "примітивного неандертальця", йдеться у статті. Адже отримані результати свідчать про складне мислення та здатність до усвідомленого вибору інструментів.

Як зазначають Science News, дискусії щодо рівня когнітивних здібностей неандертальців тривають, однак дедалі більше досліджень виявляють, що вони володіли символічним мисленням - рисою, яку раніше вважали винятково людською.

"Це дослідження важливе, тому що відкриває можливість того, що, крім кісток та рогів, зуби носорогів, як надзвичайно твердий матеріал, також активно використовувалися", - пояснив дослідник Санс-Ройо з Університету Абердина.

На думку дослідників, використання зубів носорогів як інструментів свідчить про те, що неандертальці не просто споживали впольованих тварин, а й системно використовували їхні рештки для створення знарядь праці - поведінку, яку сьогодні пов’язують із ознаками високого рівня розвитку.

