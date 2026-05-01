Археологи знайшли дерев'яні знаряддя, створені ще до появи людей

Рештки доісторичного об'єкта приховувала земля африканської держави Замбія.

Археологи виявили у Замбії найдавнішу відому дерев’яну конструкцію, створену майже пів мільйона років тому – задовго до появи сучасної людини. Про це пише видання Earth.com із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Йдеться про знахідки з району водоспаду Каламбо, де міжнародна команда науковців із Ліверпульського та Аберіствітського університетів розкопала добре збережені дерев’яні артефакти віком щонайменше 476 тисяч років. Як зазначається у публікації, ці об’єкти належать періоду, коли вид Homo sapiens ще не існував.

За словами авторів дослідження, серед знахідок – клин, палиця для копання, оброблений колод та гілка зі спеціальним вирізом. Найважливішим відкриттям стало те, що деякі дерев’яні елементи були свідомо підготовлені для з’єднання між собою, що свідчить про складніші навички обробки матеріалів, ніж вчені досі думали про цю епоху.

Професор Ларрі Барем із Ліверпульського університету підкреслює, що це відкриття змінює уявлення про ранніх предків людини.

"Забудьте про ярлик "кам’яна доба", подивіться, що робили ці люди: вони створили щось нове і велике з дерева. Вони використали свій інтелект, уяву та навички, щоб створити щось, чого ніколи раніше не бачили, щось, чого раніше ніколи не існувало", - зазначив він.

Як пояснюють дослідники, деревина рідко зберігається так довго, тому для визначення віку довелося застосувати спеціальні методи. Зокрема, використовувалося люмінесцентне датування.

У публікації наголошується, що відкриття ставить під сумнів традиційне уявлення про "кам’яну добу" як період, коли люди використовували переважно камінь. Причина такого перекосу – у збереженні матеріалів: камінь витримує тисячоліття, тоді як дерево зазвичай розкладається. Через це до нашого часу дійшли майже виклбчно кам'яні знаряддя, тоді як усе дерев'яне з того часу не збереглося. Втім, умови у Каламбо-Фолс – зокрема постійна вологість – дозволили деревині зберегтися.

Знахідка свідчить, що ранні гомініни не лише використовували доступні ресурси, а й планували свої дії, розуміли властивості матеріалів і могли створювати конструкції з практичною метою. Ймовірно, вони виготовляли платформи, укриття або інші об’єкти, які допомагали адаптуватися до середовища.

Автори дослідження підсумовують, що це відкриття розширює уявлення про технологічні та когнітивні можливості давніх людей. Воно демонструє, що ще задовго до появи Homo sapiens їхні предки вже могли змінювати довкілля під свої потреби, використовуючи не лише камінь, а й дерево.

Інші археологічні знахідки

Як писав УНІАН, біля узбережжя Британії щойно виявили улламки корабля "Тампа" - нійбільшої втрати США на морі у Першій світовій війні.

Також ми розповідали, що у Швейцарії археологи виявили римський хліб, якому 2000 років. Він зберігся через унікальні фізичні умови, що склалися в тому місці.

