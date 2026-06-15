Археологи зробили вражаюче відкриття біля загадкового біблійного поселення

Вчені дуже здивовані тим, що артефакти, які пролежали під землею тисячі років, збереглися так добре.

Археологи виявили три великі посудини для зберігання, які пролежали під землею тисячі років неподалік від стародавнього міста Шило – одного з найвідоміших місць біблійної історії.

Знахідка може допомогти вченим краще зрозуміти життя людей, які населяли цей регіон понад 3000 років тому, пише Daily Galaxy. Як повідомили вчені, посудини були знайдені під час розкопок на території Тель-Шило. Саме тут, згідно з біблійною традицією, знаходився релігійний центр стародавніх ізраїльтян і розташовувалася Скинія – переносне святилище, згадане в Танахі.

Відзначається, що вчені виявили посудини в шарах, що відносяться до середньої бронзової доби. Вони знаходилися під залишками пізніших епох – пізньої бронзової та залізної доби.

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Особливу увагу археологів привернула збереженість артефактів. Незважаючи на те, що вони пролежали під землею тисячі років, посудини збереглися практично ідеально.

Керівник розкопок Скотт Стріплінг зазначив, що дослідники цілеспрямовано вивчали найраніші шари поселення, щоб краще зрозуміти історію стародавнього Шило.

Що зберігали в стародавніх посудинах

За попередньою версією вчених, посудини могли використовуватися для зберігання сільськогосподарської продукції. Серед можливих варіантів були названі виноград, вино, оливкова олія та інші продукти.

Точне призначення артефактів поки що залишається невідомим. Щоб отримати відповіді, фахівці проведуть лабораторні дослідження залишків речовин, які могли зберегтися всередині посудин.

Археологи розраховують визначити не тільки вік знахідки, але й з'ясувати, чим займалися мешканці стародавнього поселення.

Видання наголосило, що особливий інтерес до відкриття проявили вчені, які досліджують стародавні сорти винограду. Зокрема, дослідженнями в цій галузі відомий Шіві Дрорі, який працює над відновленням стародавніх виноградних культур за допомогою генетичного аналізу археологічних знахідок.

Раніше в цьому районі археологи вже знаходили тисячі кісток тварин, керамічні вироби, а також золоті та срібні підношення, що підтверджує важливу роль Шило в історії стародавнього Близького Сходу.

Інші новини науки

Раніше на дні озера Іссик-Кюль археологи виявили велике загублене місто. Артефакти вказують на те, що це було велике торгове місто на Шовковому шляху.

Крім того, вчені нарешті з'ясували, хто ж доставляв камені до Стоунхенджа. Вчені пішли далі і вирішили з'ясувати, якою ж була подорож Алтарного каменю до Стоунхенджа.

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