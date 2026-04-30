Земна кора 'провисає' під Туреччиною: вчені нарешті знайшли причину

Супутникові дані показали захоплююче геологічне явище під Центрально-Анатолійським плато – басейном Конья – там земна кора "провисає".

Це геологічне диво роками не давало спокою вченим, спонукаючи до подальших досліджень його причин, пише Earth. Вони ніяк не могли зрозуміти, як регіон, що піднімається, може одночасно мати центр, який опускається.

Група вчених-геологів з Університету Торонто під керівництвом Джулії Андерсен спробувала відповісти на це питання. Зокрема, вчені об'єднали супутникові вимірювання з іншими типами даних про Землю, щоб зрозуміти, що відбувається з земною корою під Центрально-Анатолійським плато. Об'єднавши ці дані, можна пов'язати рух поверхні з тим, що знаходиться на глибині десятків кілометрів.

"Вивчаючи супутникові дані, ми спостерігали кругову структуру в басейні Конья, де відбувається просідання земної кори або поглиблення басейну", – пояснила Андерсен.

Основи тектоніки плит

Справа в тому, що центральна Туреччина розташована в складній зоні, де великі тектонічні плити тиснуть, ковзають і перебудовуються. Ці рухи плит важливі, але вони автоматично не пояснюють, чому кругла западина може опускатися в регіоні, який піднімається.

Що насправді відбувається

Частини нижньої літосфери можуть стати надзвичайно щільними, і коли це відбувається, гравітація може тягнути цей важкий матеріал вниз, поки він не відокремиться і не опуститься в мантію.

Це осідання змінює баланс сил у гірській породі. Поверхня може провисати над важким матеріалом, що опускається, утворюючи котлован. Пізніше, якщо щільна частина відокремиться і опуститься ще нижче, поверхня може піднятися, тому що на ній більше не буде додаткової ваги.

"Результати показують, що ці великі тектонічні події пов'язані між собою, і один літосферний "крапельний" рух може спровокувати безліч подальших процесів глибоко всередині планети", – зазначила Андерсен.

"У міру потовщення літосфери та її осідання під регіоном на поверхні утворився басейн, який пізніше піднявся, коли нижній шар літосфери відокремився і занурився в глибші шари мантії", – розповів співавтор дослідження Рассел Писклівець.

"Тепер ми бачимо, що цей процес не є одноразовою тектонічною подією, і що початкове осідання, мабуть, породило подальші похідні події в інших частинах регіону, що призвело до цікавого швидкого осідання Коньянської улоговини в межах плато Туреччини, яке постійно піднімається", – пояснив те, що відбувається, вчений.

Нещодавно повідомлялося, що вчені знайшли бурштин під льодами Антарктиди. Фахівці пояснили, що означає ця знахідка і чому це так важливо. Вони зазначили, що прихований під льодом Антарктиди фрагмент бурштину натякає на існування древніх лісів там, де їх бути не повинно.

