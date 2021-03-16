Що відомо про нові правила Instagram / Ілюстрація REUTERS

Соцмережа Instagram вводить низку нових заходів щодо захисту дітей і підлітків. Так, незабаром повнолітні не зможуть відправляти особисті повідомлення неповнолітнім користувачам, якщо останні на них не підписані.

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Про це повідомляється у блозі Instagram. Часткове блокування директу описується так: якщо дорослий намагається написати неповнолітньому, який на нього не підписаний, то отримує повідомлення про неможливість відправити повідомлення «в лічку». При цьому одержувач повідомлення отримає повідомлення системи безпеки, і зможе відреагувати.

Зазначається, що ця особливість буде базуватися на технології машинного навчання, яка покликана передбачати вік користувачів.

Зараз для реєстрації в Instagram потрібно вказати вік мінімум в 13 років, проте багато хто дає про свій вік неправдиві дані. Перевірити реальний вік користувача онлайн дуже складно. Соцмережа хоче вирішити цю проблему за допомогою технологій ШІ.

Часткове блокування Direct в Instagram / Instagram
Instagram до 18 років - як це буде працювати / Instagram

Крім того, найближчим часом компанія буде працювати над тим, щоб дорослим, викритим у підозрілій поведінці, було складніше взаємодіяти з неповнолітніми. Наприклад, підозрілим особам можуть заборонити переглядати акаунти підлітків в "пропонованих користувачах".

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Автор: Дмитро Захаров