До захисту неповнолітніх у соцмережі залучать ШІ-технології.

Соцмережа Instagram вводить низку нових заходів щодо захисту дітей і підлітків. Так, незабаром повнолітні не зможуть відправляти особисті повідомлення неповнолітнім користувачам, якщо останні на них не підписані.

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Про це повідомляється у блозі Instagram. Часткове блокування директу описується так: якщо дорослий намагається написати неповнолітньому, який на нього не підписаний, то отримує повідомлення про неможливість відправити повідомлення «в лічку». При цьому одержувач повідомлення отримає повідомлення системи безпеки, і зможе відреагувати.

Зазначається, що ця особливість буде базуватися на технології машинного навчання, яка покликана передбачати вік користувачів.

Зараз для реєстрації в Instagram потрібно вказати вік мінімум в 13 років, проте багато хто дає про свій вік неправдиві дані. Перевірити реальний вік користувача онлайн дуже складно. Соцмережа хоче вирішити цю проблему за допомогою технологій ШІ.

Крім того, найближчим часом компанія буде працювати над тим, щоб дорослим, викритим у підозрілій поведінці, було складніше взаємодіяти з неповнолітніми. Наприклад, підозрілим особам можуть заборонити переглядати акаунти підлітків в "пропонованих користувачах".

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Автор: Дмитро Захаров