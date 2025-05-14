Така мутація зустрічається лише у 8-10% населення планети

Дослідники з Копенгагенського університету виявили, що всі люди з блакитними очима мають спільного пращура, який жив приблизно 6-10 тисяч років тому.

Як пише Daily Galaxy, це відкриття пояснює походження блакитного кольору очей і демонструє, як одна генетична мутація поширилася серед мільйонів людей у всьому світі. Згідно з дослідженням, спочатку всі люди мали карі очі. Блакитний колір з'явився внаслідок мутації в гені HERC2, який регулює активність гена OCA2, відповідального за вироблення меланіну - пігменту, що визначає колір очей, шкіри та волосся.

Ця мутація фактично "вимкнула" здатність виробляти карий пігмент в райдужній оболонці ока, що призвело до появи блакитного кольору очей. Цікаво, що вона зустрічається лише у 8-10% населення планети і передається спадково, що робить усіх блакитнооких людей частиною однієї великої родини.

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Дослідники пов'язали походження блакитних очей з одним європейським пращуром, який мав мутацію в гені HERC2, яка передавалася його нащадкам і з часом поширилася серед населення, особливо в Північній Європі.

Мутація залишалася стабільною протягом тисячоліть. Хоча блакитні очі залишаються відносно рідкісними порівняно з карими, вона збереглася завдяки спадковій передачі від покоління до покоління.

Інші цікаві наукові новини

Раніше інша група вчених дійшла висновку, що деякі люди мають рідкісну мутацію, яка дозволяє їм почуватися бадьорими навіть після чотирьох-шести годин сну.

Також вчені попереджають про небезпеку поширення грибка Аспергіллус (Aspergillus), який може інфікувати мільйони людей на рік, спричиняючи в них серйозні проблеми зі здоров'ям.

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