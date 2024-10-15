Проте такі організми можуть опинитися під загрозою вимирання.

Отрута багатоніжок, яку знайшли у підводних печерах мексиканського півострова Юкатан, потенційно може бути ліками проти неврологічних розладів, таких як епілепсія та хронічний біль. Про це йдеться у новому дослідженні Франкфуртського університету імені Гете в Німеччині, передає The Independent.

Під час дослідження науковці оцінили токсини, які виробляють морські реміпедії, що нагадують багатоніжку та живуть у підводних печерах.

"Реміпедія Xibalbanus tulumensis є єдиним ракоподібним, для якого була описана система отрути", - підкреслили вчені у своєму дослідженні.

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Зокрема реміпедія вводить сильний нейротоксин, який виробляється її отруйною залозою, в жертву, аби паралізувати її. Цей токсин містить невеликий білок, що має подібні характеристики з білками павучої отрути.

За словами дослідників, ці невеликі білкові молекули є стійкими до дії ферментів, тепла та екстремальних значень рН та можуть пригнічувати важливі канали для транспортування солей калію в організмі ссавців.

"Таке пригнічення є дуже важливим, коли йдеться про розробку ліків проти низки неврологічних захворювань, включаючи епілепсію", - зауважив співавтор дослідження Бйорн фон Роймонт.

Крім того, білки отрути можуть порушувати передачу нервових сигналів, які беруть участь у больовій сенсибілізації, що відкриває нові підходи до лікування болю. Також певні компоненти отрути реміпедій можуть пригнічувати важливі функції клітин серцевого м'яза.

На думку науковців, такі результати розкривають "невикористаний потенціал" морського біорізноманіття для виготовлення ліків.

"Наше дослідження є важливим наріжним каменем для майбутніх досліджень, які допоможуть розплутати походження і функції цих загадкових білків", - додали вчені.

Водночас автори дослідження попередили, що часу на порятунок реміпедій залишається мало, адже середовище їхнього існування перебуває під загрозою. Це пов'язано із будівництвом міжміської залізничної мережі Трен-Майя, яка проходить через півострів Юкатан. Дослідники наголосили, що такі дії створюють особливі виклики для виживання цього виду.

"Наше дослідження підкреслює важливість захисту біорізноманіття не лише через його екологічне значення, але й через потенційні речовини, які можуть мати вирішальне значення для нас, людей", - зауважив д-р фон Роймонт.

Інші наукові дослідження

Як повідомляв УНІАН, вчені вперше у світі вивели корали, які стійкі до спеки. Відомо, що останніми роками морські хвилі тепла спровокували широкомасштабне знебарвлення і загибель коралів, що призвело до значного скорочення рифів по всьому світу.

Також на території Південної Африки знайшли камінь віком 2 млрд років, в якому досі живуть мікроби. За словами науковців, це найдавніші зразки живих мікробів, які були коли-небудь знайдені у стародавньому камені.

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