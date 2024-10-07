Стародавні організми можуть допомогти вченим зрозуміти походження життя на Землі.

На території Південної Африки знайдено камінь віком 2 млрд років і в ньому й донині живуть мікроби.

Це найдавніші зразки живих мікробів, коли-небудь знайдених у стародавньому камені, пише Iflscience. "Ми не знали, чи придатні для життя камені віком 2 млрд років. Досі найдавнішим геологічним шаром, у якому було виявлено живі мікроорганізми, вважали відкладення віком 100 млн років під дном океану, тож це дуже захопливе відкриття", - прокоментував провідний автор дослідження Йохеї Судзукі з Токійського університету.

"Вивчаючи ДНК і геноми таких мікробів, ми, можливо, зможемо зрозуміти еволюцію дуже раннього життя на Землі", - додав учений.

Мікроби були виявлені в запечатаному розломі в камені, який дістали з магматичного комплексу Бушвельд у Південній Африці, що утворився, коли магма остигала під поверхнею Землі.

Величезний комплекс, площею, яку можна порівняти з площею Ірландії, залишався відносно незмінним від моменту утворення, забезпечуючи ідеальні умови, в яких може виживати стародавнє мікробне життя.

Такі організми, що живуть глибоко під поверхнею Землі, розвиваються дуже повільно і мають надзвичайно повільний метаболізм, що означає, що вони можуть зберігатися в магматичних каменях у геологічних масштабах часу - до 2 млрд років, як показали останні дослідження.

За допомогою Міжнародної програми континентального наукового буріння дослідники витягли зразок керна каменю завдовжки 30 см. Щоб підтвердити, що мікроби були рідними для зразка каменя і не були забруднювачами в процесі буріння або дослідження, вони пофарбували ДНК мікробів та використали інфрачервону спектроскопію, щоб вивчити білки всередині них, а також білки в оточуючій глині - метод, який вони вперше застосували ще у 2020 році. Це дало їм змогу визначити, що архаїчні організми були живими і не були забруднені.

"Мене дуже цікавить існування підземних мікробів не тільки на Землі, а й на інших планетах", - зазначив Судзукі.

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