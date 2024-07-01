Пластикові пляшки і так вважалися не найкрщим винаходом людства, але нове відкриття значно погіршить його репутацію.

Побутові речі можуть становити велику небезпеку не лише для навколишнього середовища, але й безпосередньо для вашого здоровья. Нове дослідження, результати якого оприлюднені на порталі ScienceDirect, показало, що пластикові пляшки для напоїв виявилися значно небезпечнішими, ніж вважалося раніше.

Дослідники з Лабораторії забруднення навколишнього середовища та здоров’я при Університеті Цзінань (Китай) зосередили свою увагу на проблемі виділення летких органічних сполук (ЛОС) внаслідок прямого впливу сонячного світла на пластикову тару. Вчені проаналізували процес виділення ЛОС з шести типів пластикових пляшок для води, підданих ультрафіолетовому А-випромінюванню та сонячному світлу.

Результати показали, що всі випробувані пляшки виділяють складну суміш алканів, алкенів, спиртів, альдегідів і кислот із значними варіаціями складу та концентрації ЛОС у пляшках. Зокрема, було виявлено високотоксичні ЛОС, включаючи канцерогени, такі як н-гексадекан, що свідчить про серйозні ризики для здоров’я. За умов тривалого впливу цих ЛОС може існувати зростаючий кумулятивний ризик.

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"Наші висновки надають переконливі докази того, що пластикові пляшки під впливом сонячного світла можуть виділяти токсичні сполуки, які становлять ризик для здоров’я. Споживачі повинні знати про ці ризики, особливо в середовищах, де бутильована вода піддається впливу сонячного світла протягом тривалого часу", – наголосили автори дослідження.

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