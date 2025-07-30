У Китаї група археологів виявила напис на камені віком 2246 років на плато Цинхай-Тибет. Він проливає світло на раніше невідому главу китайської історії, пише Interesting Engineering.
Зазначається, що цей напис докладно описує експедицію 221 року до нашої ери, організовану імператором Цінь Ши Хуан-ді. Тоді п'ять великих майстрів вирушили в гори Куньлунь у пошуках еліксиру безсмертя.
За словами археологів, це єдине збережене кам'яне різьблення епохи Цінь, яке досі перебуває на своєму первісному місці.
У виданні додали, що напис допоміг дізнатися те, що Цінь Ши Хуан-ді був одержимий ідеєю безсмертя. Він активно шукав еліксир життя, щоб правити Китаєм вічно.
Археологи з'ясували, що Цінь Ши Хуан-ді шукав еліксир не тільки на сході, а й на заході. Цей факт досі не був зафіксований в історії.
Проте це відкриття викликало дискусію серед учених у Китаї. Наприклад, Сін Дейон з Пекінського університету вважає, що напис є підробкою. Він підкреслив, що відправлення групи дослідників до озера Чжалін через його високе розташування і пересічену місцевість є непрактичним.
Багато інших учених вважають, що напис справжній. Зокрема, фізик і експерт з каліграфії з Аргоннської національної лабораторії в США Лі Юелінь стверджує, що той, хто вирізав напис, використовував техніку плоского різця. Вона використовувалася в епоху Цінь і була витіснена до 150 року н. е. в династії Східна Хань.
"Коли стародавні артефакти передаються з покоління в покоління, неможливо однозначно довести їхню справжність без належних записів. Ми можемо тільки показати, що вони відповідають тому, що ми знаємо про цю епоху. Текст, історичний контекст і техніка відповідають тому, що нам відомо", - сказав він журналістам.
У виданні наголосили, що поки що важко довести справжність такої знахідки. Проте вчені все ж більше схиляються до того, що напис не є підробкою.
У гробниці китайського імператора знайшли стародавні сталеві голки
Раніше в знаменитій гробниці в провінції Цзянсі на сході Китаю арехологи знайшли найстаріші у світі "голки для акупунктури", вік яких становить близько 2000 років. Ця гробниця належала імператору Лю Хе з династії Західна Хань.
Ця знахідка дає уявлення про передові металургійні можливості та медичні практики династії. Стародавні тексти, такі як "Хуанді Нейцзін", припускають, що акупунктура виникла понад 2500 років тому.