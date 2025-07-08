Ці стародавні голкоподібні артефакти були знайдені в знаменитій гробниці в провінції Цзянсі на сході Китаю.

Найстаріші у світі відомі сталеві "голки для акупунктури", вік яких становить близько 2000 років, були виявлені в Китаї. Про це пише Interesting Engineering.

Ці стародавні голкоподібні артефакти були знайдені в знаменитій гробниці в провінції Цзянсі на сході Китаю. За даними китайської державної газети Global Times, гробниця віком 2000 років належала імператору Лю Хе з династії Західна Хань, який пізніше став відомий як маркіз Хайхун.

Важливо, що ця цікава знахідка дає уявлення про передові металургійні можливості та медичні практики династії Західна Хань.

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Варто зазначити, що акупунктура - традиційна китайська практика. Вона полягає в тому, що тонкі сталеві голки вставляються в певні "акупунктурні точки" на шкірі для полегшення таких захворювань, як біль у попереку і мігрень. Вважається, що цей процес відновлює енергетичний баланс організму і запускає вивільнення природних хімічних речовин, які борються з хворобами або симптомами.

Стародавні тексти, такі як "Хуанді Нейцзін", припускають, що акупунктура виникла понад 2500 років тому. Тож це відкриття є водночас і дивовижним, і цінним.

Цікаво, що археологи виявили п'ять голок усередині зламаної нефритової трубки, вміщеної в невелику позолочену лаковану скриньку. Дослідники приділили першорядну увагу збереженню сильно кородованих, схожих на голки фрагментів.

За словами Ян Цзюня, керівника групи розкопок, повністю витягти вдалося тільки одну голку. Решта залишилися в землі, із залишками тканини, що розклалася.

Важливо, що подальші розширені випробування показали, що ці артефакти були виготовлені зі сталі з використанням важливого раннього методу виробництва сталі, званого процесом "обсмажування". Цей метод включає в себе об'єднання чавуну і кованого заліза за допомогою плавки. Відкриття підкреслює передові металургійні навички династії Хань. У статті сказано:

Дивно, але ці голки тонкі - діаметром всього 0,3-0,5 міліметра - що дивно схоже на сучасні голки для акупунктури. Така точність показує, що майстри досягли такого високого рівня майстерності два тисячоліття тому.

Дерев'яна етикетка з чітким написом "Дев'ять голок у комплекті" стала неспростовним доказом того, що це справді медичні інструменти

"Це остаточно ідентифікує їх як один із типів "Дев'яти голок", описаних у стародавніх медичних текстах", - пояснив Ван Чунін, науковий співробітник Пекінського університету.

Зазначається, що це відкриття дає змогу по-новому поглянути на історію традиційної китайської медицини. Історично склалося так, що в ранній акупунктурі використовувалися грубі кам'яні або металеві інструменти.

Експерти наголосили на перевазі сталевих голок, пояснивши, що залізні голки легко іржавіють і становлять ризик зараження, тоді як золоті або срібні голки занадто м'які і не можуть бути зроблені такими тонкими.

Цікаво, що сталь, імовірно, дала змогу використовувати більш просунуті методи акупунктури й утримувала голки в тілі довше, що є значним кроком уперед порівняно зі старими кам'яними або простими металевими інструментами.

Докази показують, що передова технологія смаження сталі вже застосовувалася для виготовлення голок для акупунктури за часів династії Західна Хань. Це могло призвести до розвитку інструментів для акупунктури та медичної практики.

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