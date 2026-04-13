Крізь 8 мільярдів світлових років: на Землі вловили сигнал мегалазера, що це означає

Астрономи зіткнулися з явищем, яке ставить під сумнів звичні уявлення про поширення енергії в космосі.

Одним із найвизначніших відкриттів, зроблених астрономами за останні роки, є ідентифікація надзвичайно потужного сигналу "мегалазера", який подолав понад 8 мільярдів світлових років, не втративши своєї сили, і досяг Землі.

Варто зазначити, що цей сигнал було виявлено за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці. Сигнал спростовує всі наукові прогнози щодо поведінки сигналів на таких величезних космічних відстанях, пише The Times of India. Загалом, сигнали мають тенденцію до ослаблення та спотворення на своєму шляху крізь простір, але цей залишався яскравим і розрізнюваним.

Це надзвичайне відкриття може змінити наше розуміння того, як енергія та випромінювання поводяться у безмежних просторах Всесвіту.

Що являє собою сигнал променя мегалазера

Так званий "мегалазер" насправді є гідроксильним мегамазером, що відноситься до природного виникнення посилення мікрохвиль, подібно до лазерів, але в радіодіапазоні. Це відбувається через зіткнення галактик, в результаті якого гази стискаються, а молекули гідроксилу збуджуються досить сильно, щоб виробляти інтенсивне випромінювання.

У цьому конкретному випадку випромінювання походить від галактичної системи HATLAS J142935.3–002836, яка знаходиться на відстані близько 8 мільярдів світлових років від Землі. Дослідники вважають, що виняткова інтенсивність цього випромінювання дозволяє класифікувати його як "гігамазер", який навіть потужніший за мегамазер.

Провідний вчений доктор Тато Манамела пояснив: "Ми спостерігаємо радіоеквівалент лазера на півдорозі через Всесвіт".

Чому цей космічний лазер відмовляється згасати

Серед найважливіших питань, що залишилися без відповіді, було питання про те, як сигнал міг залишитися настільки недоторканим, подорожуючи протягом восьми мільярдів років. Причина в тому, що зазвичай такий вид передачі розсіюється по всьому Всесвіту і не може бути легко виявлений.

Проте в даному випадку сигнал отримав додаткову потужність завдяки природному оптичному феномену, який називається гравітаційним лінзуванням. Як пояснив доктор Манамела з Південноафриканської радіоастрономічної обсерваторії, процес працює так: "галактика на передньому плані діє як збільшувальне скло для сигналу, що йде з-за неї". Це природне збіг збільшило інтенсивність сигналу, зробивши можливим його виявлення.

Що це відкриття означає для астрономії

Це відкриття – не просто цікавий факт; воно дозволяє нам вивчати Всесвіт на більш ранній стадії. Вчені вважають, що використання таких мегамазерів може надати інформацію про багате на газ середовище і навіть про надмасивні чорні діри. Більше того, цей космічний об'єкт допоможе виявляти гравітаційні хвилі в майбутньому.

На закінчення, дослідники сподіваються, що в майбутньому буде багато інших сигналів, подібних до цього. За словами Манамели: "Ми не хочемо знайти лише одну систему… ми хочемо знайти сотні й тисячі".

Це безпрецедентне світло мегалазера є відображенням того, наскільки живим і непередбачуваним є Всесвіт насправді. Повідомлення, яке загубилося б серед хаосу простору, пробилося як яскраве світло з часу, що був мільйони років тому. У міру розвитку технологій і створення таких телескопів, як MeerKAT, вчені починають відкривати деякі з цих секретів. При цьому з'явиться не тільки краще розуміння Всесвіту, але в ньому можуть навіть відкритися нові можливості.

