Найдорожча річка у світі: шукачі скарбів спричинили справжню лихоманку в Китаї

У самому серці Сіньцзяну протікає унікальна водна артерія.

Китай – величезна країна, і чим далі на захід ви прямуєте, тим масштабнішою вона стає. До того часу, як ви дістанетеся до Сіньцзяну, найзахіднішої провінції країни, вас можна буде пробачити за думку, ніби ви зовсім не в Китаї: міста тут усіяні мечетями та арабською в'яззю поруч із пагодами та ієрогліфами, а люди розмовляють уйгурською мовою, яка набагато ближча до казахської чи турецької, ніж офіційна державна мова путунхуа.

Цей регіон за площею перевищує Францію, Німеччину та Іспанію разом узяті. Більше однієї п'ятої його території займає Такла-Макан – найбільша пустеля Китаю, яка виглядає як Сахара, відчувається як Арктика і має назву, яка, як стверджують, перекладається як "місце запустіння" або "місце руїн", пише IFL Science.

І по всій цій безкрайній та унікальній землі протікають річки Білого та Чорного нефриту, які зустрічаються та зливаються в річку Хотан приблизно за 140 кілометрів на північ від однойменного міста-оазису.

Відео дня

Чому річка Хотан особлива

Мова може багато розповісти про те, що культура вважає важливим. Наприклад, в англійській мові, якщо хтось народився в багатстві і успадкував владу поколінь, кажуть, що він народився зі срібною ложкою в роті. Якщо у вас народилася особливо блискуча ідея – справжній самородок, можна сказати, – то ви натрапили на золоту жилу.

Улюблену сина чи дочку можуть назвати золотою дитиною в родині, а людину з винятково благородною душею – нехай навіть їй поки що бракує вишуканості – назвуть неогранованим алмазом. Що спільного у всіх цих ідіом? У китайській мові в усіх аналогічних виразах фігурує нефрит.

"Нефрит надзвичайно високо цінується в китайській культурі, – підкреслила ще в 2019 році Джульєтт Хібу, асистент викладача гемології в Гемологічній асоціації Великої Британії. – Вважається, що він має силу відганяти зло і невдачі, одночасно зміцнюючи здоров’я та приносячи благополуччя".

І справді, це шанування нефриту сягає корінням у тисячі років тому – задовго до того, як з’явилися перші китайські писемні пам’ятки: археологи знаходять такі артефакти, як прикраси та посудини, що датуються третім тисячоліттям до нашої ери. В імперські часи він заслужив репутацію королівського дорогоцінного каменю, а сьогодні ринок одного лише нефриту в країні оцінюється приблизно в 30 мільярдів доларів США.

"Конфуцій, як повідомляється, висловив це захоплення, зробивши нефрит метафорою чесноти, доброти, мудрості, справедливості, ввічливості, музики, щирості, істини, Неба і Землі, – пояснила Хібу. – Китайське прислів’я говорить: "У золота є ціна, а нефрит – безцінний"".

Ви можете запитати, чому все це важливо. Справа в тому, що в річці Хотан, а також у річках Чорного та Білого нефриту, які її утворюють, є щось особливе: їхні води сповнені брил нефриту.

"Іноді ми не знаходимо нефриту, але зазвичай вдається добути близько десяти штук на день. Найкращі камені продаються за ціною до мільйона юанів [близько 212 765 доларів США з урахуванням інфляції]. Люди, які знаходять такі екземпляри, припиняють працювати і вирушають у хадж до Мекки", – розповів ще у 2008 році Мехмет Місрах, шукач нефриту в Хотані.

Нефритова артерія Хотана

При такій колосальній культурній любові до нефриту можна було б очікувати, що річка, повна цього мінералу, буде неймовірно популярною. Тому для багатьох може стати сюрпризом той факт, що приблизно до 1990 року річка Хотан залишалася свого роду таємницею навіть усередині самого Китаю.

Чому? У цьому криється певна іронія, адже таке багатство дорогоцінного мінералу виявили саме в Сіньцзяні. Будучи мусульманами, далекими від домінуючої ханьської культури Китаю, місцеві уйгури традиційно не виявляли до нефриту особливого інтересу.

Дійсно: "Нефрит не має жодного значення для нашої культури", – заявив ще у 2010 році Ясен Ахмат, торговець нефритом на хотанському базарі, – "але ми вдячні Аллаху за те, що китайці від нього без розуму".

Сорок років тому нефрит, який іскрився у водах навколо Хотана, сприймався як звичайна річкова галька. Однак щойно люди на сході країни дізналися про його існування, це спровокувало нефритову лихоманку, аналогічну золотій. Ціни злетіли в 10 разів порівняно з показниками попереднього десятиліття – у перерахунку на грами ці камені стали дорожчими за золото.

Але хоча ажіотаж навколо нефриту з річки Хотан є сучасним феноменом, сама його історія дуже й дуже давня. Недарма Хотан називають "містом-оазою". Знаходячись всередині "біологічної порожнечі" пустелі Такла-Макан, він мав би бути непридатним для життя практично будь-якої істоти.

І все ж, завдяки вкрай вдалому збігу географічних обставин, він залишався центром торгівлі та культури протягом майже 1 000 років.

Тут є вода, є гори, багаті на дорогоцінні камені, що захищають його від стихій, і він розташований рівно посередині між Шанхаєм і Багдадом, що ідеально розмістило його на Шовковому шляху, який з'єднував Західну Європу зі Східною Азією всі ті століття тому.

Питання лише в тому, чи зможе це тривати вічно?

Захист нефриту

Щоб зрозуміти природу нефриту річки Хотан, необхідно прояснити одну деталь: нефрит – це не один конкретний камінь.

Принаймні, під цим словом розуміють різні речі. Коли хтось каже "нефрит", він може мати на увазі один із двох абсолютно різних типів гірських порід: жадеїт або безпосередньо нефрит. Зовні вони схожі, але на цьому схожість закінчується: "вони є абсолютно різними мінералами з різними властивостями та природними процесами формування", – пояснюють експерти Міжнародного товариства гемологів (IGS).

Більше того, обидва ці мінерали зустрічаються в незліченних різновидах, де найменші відмінності у складі молекул породжують широку гаму кольорів і візерунків.

Хоча саме слово "нефрит" у багатьох асоціюється виключно з відтінками зеленого, цілком реально знайти блакитний або фіолетовий жадеїт, червоний або чорний нефрит, а також білі або жовті різновиди обох мінералів.

То який же тип каменю знаходять у річці Хотан? Це саме нефрит: дуже щільна, волокниста порода, яка дивно близько споріднена з азбестом – хоча "носіння прикрас з нефриту та робота з необробленими або готовими виробами не несуть відомих ризиків для здоров’я", – запевняють в IGS.

У певному сенсі це "первісний" нефрит. "Китайські майстри протягом тисячоліть створювали незвичайні прикраси та предмети мистецтва з каменю, що називається "юй"", – пояснили в IGS, додавши, що жадеїт був завезений до країни з М'янми лише в середині XVIII століття.

Отже, нефритовий камінь знаходився в річці Хотан і прилеглих горах Куньлунь практично завжди. Але коли інтерес до хотанського нефриту вибухнув, найбільш доступні родовища швидко вичерпалися: великі шматки стали рідкістю, потім зникли дрібні, і в підсумку навіть масштабні розкопки із залученням важкої техніки, що переривала ландшафт, почали повертатися ні з чим.

Цього виявилося достатньо, щоб влада Сіньцзяну серйозно замислилася. У 2007 році вони анулювали всі ліцензії на видобуток і заборонили комерційні розкопки нефриту вздовж річки Хотан. Як заявили чиновники округу, щойно навколишнє середовище отримає шанс на відновлення, видобуток зможе поновитися в більш "законному та впорядкованому" руслі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в піску, розплавленому першим ядерним вибухом, виявили несподівану кристалічну структуру.

Вас також можуть зацікавити новини: