ЗСУ перехопили ініціативу та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції, – ISW

ЗСУ відновлюють ініціативу на багатьох ділянках фронту.

Українські Сили оборони відновлюють тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"В останні місяці українські сили провели серію контратак у різних районах театру військових дій, досягнувши найбільш значних успіхів на полі бою з моменту вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року", – зазначається у звіті.

Так, ЗСУ відбили більшу частину Куп'янська, починаючи з листопада 2025 року, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року, а з кінця квітня 2026 року звільнили кілька населених пунктів у західній Запорізькій області.

Аналітики зазначають, що українські контратаки на півдні України створили каскадний оперативний і стратегічний ефект проти весняно-літнього наступу Росії на "Пояс фортець" і змусили Росію обирати між обороною від українських контратак та розподілом людських і матеріальних ресурсів на пріоритетні ділянки.

Крім того, посилення ударів середньої дальності по російській логістиці, військовій техніці та живій силі з початку 2026 року також знизило здатність російських військ проводити наступальні операції і, ймовірно, сприяло недавнім наступам України.

15 травня головнокомандувач українських військ Олександр Сирський заявив, що точні удари України, знищення російських резервів і постійний тиск на російські штурмові підрозділи дозволили українським силам дедалі більше перехоплювати тактичну ініціативу та змушувати російські війська реагувати відповідно до оперативного темпу, визначеного Україною.

Сирський також пояснив нещодавні успіхи України на полі бою систематичними зусиллями України щодо скорочення бойової потужності Росії та здатності Росії підтримувати штурмові операції шляхом постійних ударів по російській живій силі.

Тільки за травень Сили безпілотних систем ЗСУ прагнуть завдати РФ 34 000 втрат, не враховуючи втрат від артилерійських обстрілів, ударів по тилу, бойових втрат на передовій та інших непідтверджених втрат.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські сили досягли своєї мети – завдати втрат, що перевищують темпи набору новобранців у Росію у квітні 2026 року, і поставили нову мету – завдавати близько 50 000 російських втрат на місяць.

"Українські сили, ймовірно, продовжать розширювати свою кампанію ударів середньої дальності та контрнаступів на вразливих ділянках лінії фронту, що, ймовірно, ще більше ускладнить російські наступальні операції", – зазначають в ISW.

Успіхи ЗСУ на фронті

Командир третьої роти першого батальйону "Хартії" заявив, що наразі українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області, незважаючи на спроби російських підрозділів проникнути в місто невеликими групами. Крім того, він підкреслив, що у росіян поки що немає шансів знову зайти в Куп'янськ.

Крім того, сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій у Степногорську Запорізької області, ключові локації перейшли під контроль ЗСУ.

