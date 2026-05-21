Лавров цинічно відбрехався, чому РФ досі не може завоювати увесь Донбас

Лавров у розмові з китайськими медіа заявив, що Росія нібито "обмежує застосування сили" на Донбасі.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров в інтерв’ю китайському виданню Shanghai Media Group пояснити, чому "могутні" російські війська не досягають заявлених темпів просування в Україні.

Під час розмови з китайськими журналістами, текстову версію якої опублікувало російське МЗС, Росія нібито свідомо не застосовує "більш жорсткі методи" ведення війни, щоб уникнути "надмірної шкоди" територіям, де проживає російськомовне населення, яке він назвав "своїми людьми".

"Ми послідовно вирішуємо завдання спеціальної військової операції. Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких нацисти намагаються придушити", – сказав він.

Лавров також повторив пропагандистську риторику Кремля про так звану "спеціальну військову операцію" та заявив, що процес виконання її завдань триває.

Водночас він стверджував, що у 2026 році російські війська нібито захопили близько 80 населених пунктів в Україні, зокрема 35 – у березні та квітні. Незалежних підтверджень цим заявам у публічному просторі нема.

Що передувало

Зазначимо, що ці заяви прозвучали на тлі візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю. Під час прильоту Путіна до Китаю главу Кремля в аеропорту зустрічав почесний караул. Для цього було зібрано спеціально організовану групу людей з прапорами Росії та Китаю, одягнених в однакові костюми.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, Москва і Пекін домовилися про основні параметри проєкту "Сила Сибіру-2", однак ключові деталі та графік його реалізації потребують узгодження.

Водночас WP пише, що під час візиту до Пекіна російський диктатор знову не зміг отримати остаточну згоду Китаю на будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", який Москва вважає одним із ключових енергетичних проєктів після втрати європейського ринку.

