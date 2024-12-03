Це наукове відкриття зробило справжню революцію в розумінні еволюції людини.

Науковці ідентифікували скам'янілості нового виду стародавніх людей, які колись жили у Східній Азії. Їхньою відмінною рисою була надзвичайно велика голова.

Скам'янілості, знайдені на півночі Китаю, являють собою раніше невідому групу людей, яких вчені назвали Juluren - що означає "люди з великою головою", які жили 200-160 тис. років тому, пише Studyfinds.

Після нещодавнього комплексного аналізу вчені зрозуміли, наскільки унікальні ці рештки. Найбільш вражаюча особливість стародавнього виду - об'єм черепа близько 1700 мілілітрів - значно більший, ніж в інших відомих видів стародавніх людей і багатьох сучасних.

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Що робить виявлений вид чудовими, так це те, що він володів таким великим мозком, коли більшість інших видів людей мали черепні ємності скромніших розмірів.

Загалом Juluren мали деякі примітивні характеристики, типові для ранніх людей Східної Азії, такі як товсті кістки черепа та характерно сформовані зуби. Однак у них також були і більш просунуті риси, схожі на неандертальців і сучасних людей. "Начебто природа вирішила поекспериментувати з різними людськими рисами, створивши унікальний коктейль з характеристик, які ніколи не зустрічалися ні до, ні після", - пише видання.

Ці стародавні люди жили на території нинішнього північного Китаю під час великого льодовикового періоду, коли температура була приблизно на 4°C нижчою, ніж сьогодні. Дані свідчать про те, що вони були хорошими мисливцями, особливо на коней, і відмінно вміли обробляти здобич.

Одним із найбільш захопливих аспектів відкриття є те, що воно відкрило людське розмаїття в стародавній Східній Азії. Традиційний погляд на еволюцію людини як на пряму лінію від примітивного до сучасного замінюється набагато складнішою картиною. Скам'янілості показують, що кілька видів людей співіснували і, ймовірно, схрещувалися, створюючи багату палітру людського розмаїття, яку вчені тільки зараз починають осягати.

Це відкриття також кидає виклик розумінню еволюції мозку. Наявність таких великих мізків на такому ранньому етапі людської історії передбачає, що збільшення розміру мозку не було простою лінійною прогресією. Замість цього різні групи людей могли розвинути більший мозок незалежно і з різних причин.

Можливо, найбільш інтригуючим є те, що Juluren пов'язані із загадковими денисівцями, відомими переважно за свідченнями ДНК і кількома викопними рештками, знайденими в Сибіру. Цей зв'язок припускає, що широко поширена популяція людей з великим мозком існувала на більшій частині Східної Азії наприкінці четвертинного періоду.

Подібно до частин стародавньої головоломки, кожне нове відкриття скам'янілостей допомагає доповнити картину еволюції людини. Результати аналізу знахідок останків цих людей, опубліковані в журналі PaleoAnthropology, нагадують, що генеалогічне древо має багато гілок, деякі з яких ми тільки зараз починаємо відкривати.

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