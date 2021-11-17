Уламки супутника несли загрозу для МКС й людей на станції.

США закликали розробити правила поведінки в космосі. Причиною тому стало рішення російських військових без попередження знищити старий радянський супутник.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Таким чином, в Москві випробовували протисупутникову ракету. Як результат - утворилися 1,5 тисячі фрагментів, частина з яких погрожувала зачепити Міжнародну космічну станцію, де оголосили тривогу. Семеро космонавтів з різних країн світу були змушені сховатися в захисній капсулі корабля Crew Dragon.

У Москві запевнили, що фрагменти корабля, які розкидало після їх атаки, безпечні. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії Росії загрожують всім, хто досліджує космос.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія підтвердила, що збила на орбіті радянський супутник "Цілина-Д", однак стверджує, що уламки не несли загрозу для Міжнародної космічної станції, про що заявляли в Держдепі США.

Уламки, йдеться в заяві оборонного відомства РФ, внесли в головний каталог вітчизняної системи контролю космічного простору і відразу взяли на супровід, поки фрагменти не зруйнуються.

Автор: Анастасія Горбачова